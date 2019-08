La foto de Emily Ratajkowski que despertó todo tipo de elogios y rechazos

Emilty Ratajkowski es una especialista en revolucionar las redes sociales con sus fotografías. Puede ser por fumar un extraño cigarro, por protagonizar un topless, o desnudarse completamente.

En esta oportunidad, la modelo y actriz sorprendió con una producción para la tapa de la revista norteamericana Harper's Bazaar en la que posó con las axilas sin depilar. Además, escribió una columna sobre el feminismo.

"Me siento poderosa cuando me siento yo misma, y a veces ser yo misma significa usar una minifalda. A veces significa usar un buzo enorme y un jogging. Si decido no afeitarme las axilas o dejarme crecer los pelos, depende de mí. Para mí, el pelo corporal es otra oportunidad para las mujeres de ejercitar su posibilidad de elegir, una decisión basada en cómo se quieren sentir y en lo que significa para ellas tener o no tener pelos", explicó la británica.

"No hay una respuesta correcta, ninguna opción que me haga más o menos feminista, o incluso una 'mala feminista'. Mientras la decisión sea mía, entonces es la elección correcta. En última instancia, la identidad y la sexualidad de un individuo depende de ellos y de nadie más" aseguró en su cuenta de Instagram junto a la imagen que cosechó más 2 millones de likes.

"Demos a las mujeres la oportunidad de ser lo que quieran ser, lo multifacéticas que puedan ser. Que se condenen los preconceptos", pidió.

En 2018 se hizo viral una imagen de Lourdes León, la hija de Madonna, que en más de una ocasión dejó en claro y exhibió públicamente su apoyo a la tendencia de no depilarse las axilas. "¡We are ready for you, 2018!", escribió la reina del pop junto a una fotografía en la que está junto a su hija, quien luce el vello que tiene en sus axilas. Y así como el posteo en Instagram superó los 300.000 likes, también tuvo muchos comentarios en contra.

