La estremecedora frase que le dijo Mila Yankelevich a su padre y que causó conmoción

En este marco, se rememoró una escalofriante anécdota de su padre que perdió a su hermana, Romina, en 2010. Hace un año, el productor explicaba: "Mi hija tiene seis años, no la conoció. Le hablo de ella, aunque no vio miles de videos, no vio Chiquititas y vivimos en Estados Unidos". Sin embargo reveló: "Pero ella, todo el tiempo, me dice ‘La extraño a la tía Ro’ y hablamos de eso mucho".