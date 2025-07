Ivana Icardi lanzó una nueva acusación contra Wanda Nara y fue tajante: "Nunca peleen con una come..."

Ivana expresó cuánto le afecta que su familia en público y reconoció que necesita expresarse cada vez que eso ocurre: “Me duele cada vez que se dicen cosas de mi familia”, escribió. Además, reveló que suele sentirse mal físicamente tras hacer estas declaraciones: “Cada vez que me expreso sobre el tema me hacen un mal de ojo que me dura todo el día”.

También habló sobre el temperamento que caracteriza a su familia y el dolor que le provoca verlos afectados: “Los Icardi, por fortuna o por desgracia, tenemos un carácter y temperamento muy fuerte, y a mí todo lo que sea hacer daño a mi familia me duele, me hable o me lleve sin hablar 10 años. Y si además me hiciste sufrir, siento que tengo que vomitar todo lo que me han hecho sentir”.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre el rol de los padres y el afecto en la crianza: “La mayoría de los niños cuando son adultos no te juzgan por cuánto dinero les diste a su madre. Te juzgan por el amor que le supiste dar. Y si tienen buena economía, ya ni te cuento. Así que no sufran esas dos hermosuras, tienen todo cubierto por su padre”.