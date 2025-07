En medio de los rumores de infidelidad: el fuerte posteo de Gimena Accardi tras anunciar la separación con Nicolás Vázquez

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram un comunicado donde expresaban que la relación romántica que llevaba 18 años llegaba a su final. El actor fue el primero en compartirlo y dejó a todos sus seguidores en shock, ya que no había rumores.

Lo cierto es que tras el anuncio, Yanina Latorre contó un fuerte dato sobre el supuesto motivo que habría desencadenado la decisión de terminar la relación: "Hay una tercera persona, no te voy a decir si es tercero o tercera. A mí la semana pasada me llegó el dato que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona, no voy a decir más".