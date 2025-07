En ese momento, F lorencia Peña expresó su opinión: "Tiene que ser nuestra YPF, no hay manera de que no sea nuestra... Son nuestros recursos naturales, para mí no tendría que haber discusión en eso". Fue allí donde el periodista, expresó: "La discusión es cómo se hizo la estatización" y la actriz lo interrumpió fuertemente: "Y cómo se privatizó antes, tendríamos que ir a atrás, no" .

El picante cruce entre Franco Mercuriali y Florencia Peña en la mesa de Mirtha Legrand por la situación de YPF:

El picante cruce entre Franco Mercuriali y Florencia Peña en la mesa de Mirtha Legrand por la situación de YPF

Luego de este picante cruce, Mirtha puso paños fríos y comentó: "No sé ustedes, pero yo siempre la he querido a YPF como argentina". Por otro lado, Mercuriali sostuvo que "el gobierno no la quiere privatizar, en principio no hemos visto ningún paso en ese sentido... El problema es qué hacer para pagar o no pagar el juicio que tiene pendiente la Argentina".