Alex Caniggia filtró un fuerte chat con su papá: "Cambiate el apellido"

El escándalo entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia sigue generando nuevos capítulos. Ante la polémica desatada en el matrimonio, sus hijos, Charlotte y Alex, parecen estar del lado de su madre. Ahora, el menor del clan filtró en su cuenta de Twitter un chat de WhatsApp con su padre.

"¡Qué bien vos eh! Sabés que, cambiate el apellido entonces, hacelo ya, ¡podés hacerlo!", disparó Claudio contra su hijo.

Sin palabras! Cuando te quieras hacer responsable de tus actos y como padre pongas la cara para hablar, yo no voy a dudar un segundo en sentarme a tomar un café y arreglar las cosas entre nosotros! pic.twitter.com/TeHPWrMvWO — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) 1 de octubre de 2019

"En vez de hacerte el loco, ¡por qué no das la cara y me decís en que miento! ¡Yo no puedo creer que pongas a una mina antes que a tus hijas!", respondió Alex. "No puedo creer que hayas participado por dinero en una cosa así", refuta Claudio enojado.

Junto al chat, Alex compartió el siguiente mensaje: "¡Sin palabras! ¡Cuando te quieras hacer responsable de tus actos y como padre pongas la cara para hablar, yo no voy a dudar un segundo en sentarme a tomar un café y arreglar las cosas entre nosotros!".