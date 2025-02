Luego de que tildaran a su familia de homofóbica, Oriana Sabatini hizo una categórica declaración sobre la pareja de su tía Gabriela

Oriana Sabatini regresó a nuestro país para pasar unos días junto a su familia, y abordada por la prensa en el aeropuerto, no sólo desmintió los rumores de embarazo, sino que aclaró los tantos sobre el vínculo entre sus padres y la pareja de su tía, Gabriela Sabatini.

En primer lugar, Oriana dejó en claro que en caso de quedar embarazada, ella será la primera encargada de dar la noticia, por lo cual remarcó que la versión de que estaría esperando un hijo con Paulo Dybala es rotundamente falsa.

Luego, Oriana Sabatini respondió a las acusaciones de homofobia que recaen sobre su familia, por supuestamente no haber aceptado a la pareja de su tía, la legendaria extenista Gabriela Sabatini.

Gabriela Sabatini matiene un distanciamiento de su hermano Ova. Foto: Instagram @sabatinigaby.

De hecho, la influencer remarcó que su madre, Catherine Fulop, nunca ha despreciado a personas de la comunidad LGBT. “Eso es mentira. Si lo dicen desde un lugar homofóbico, mi familia no lo es porque salí besándome con una chica en un videoclip a los 20 años, mi mamá es súper abierta con su sexualidad, y a través de los años, su pareja siempre fue súper bien recibida”, comenzó Oriana Sabatini.

Oriana Sabatini aclaró los tantos sobre el vínculo de su familia con la pareja de su tía Gabriela

Además, la cantante remarcó que no tiene ningún resentimiento hacia Gabriela Sabatini por haber faltado a su casamiento con Paulo Dybala. “De mi parte no tengo ningún problema”, señaló categórica.

Finalmente, y cansada de que le pregunten por la extenista, Oriana Sabatini retrucó molesta: "Nunca tuvimos ningún problema con ninguna de las dos, y la verdad, la próxima vez que hablen de este tema vayan a preguntárselo a mi tía porque me tienen las bolas hinchadas, porque yo no estoy metida en esto, quedé en el medio sin comerla ni beberla, y tengo que estar respondiendo cosas que yo no tengo respuesta".