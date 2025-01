Los escandalosos chats que revelan el engaño de Martín Colantonio a Ingrid Grudke

En los últimos días se conoció la fuerte noticia de la infidelidad que sufrió Ingrid Grudke por parte de Martín Colantonio, quien era su pareja con su sobrina política. La relación amorosa entre ambos llevaba más de cinco año y todo terminó muy mal luego del engaño que sufrió la modelo.

Ingrid luego de lo ocurrido se expresó en sus redes sociales y les dejó un mensaje para aquellas personas que la acompañan en este duro momento: "Gracias por tantos mensajes amorosos, llenos de mucho amor y respeto. Me hace bien sentirme tan querida", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Me recargan de energía positiva, me llevará un tiempo, pero todo pasa, solo busco las fuerzas para seguir con lo que me toca vivir". La modelo sin lugar a dudas vive un calvario en estas horas y en el programa "A la Tarde" (América) dieron a conocer los chats que prueban la infidelidad.

Los escandalosos chats que demuestran la infidelidad a Ingrid Grudke. Foto: captura de pantalla/ América.

En los primeros chats que mostraron en el programa, Martín Colantonio le expresa a la sobrina política de Ingrid: "Y si me levanto y te chapo y ya'", le escribió a la mujer, fue allí donde ella respondió: "Y que se vaya todo a la mier... decís?". Pero esto no fue todo y Karina Mazzocco mostró más pruebas.

En otra parte del intercambio de mensajes, Colantonio fue muy contundente: "Te amo sabés? Me da cosita en la panza". Inmediatamente ella confesó: "Cuando me di cuenta que te había llegado (el mensaje) y que estabas mostrandole el celular a Ingrid casi me infarto".