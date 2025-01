El Polaco anunció que se retira de los escenarios: los motivos

El Polaco es uno de los artistas que tienen una extensa trayectoria a lo largo de los años. De hecho, el año pasado fue muy positivo para el cantante, ya que logró sacar nuevos temas musicales y hacer shows por diferentes partes de nuestro país, algo que lo mantuvo muy activo.

Ezequiel decidió comenzar el 2025 de una manera diferente y por eso decidió armar sus valijas y disfrutar de vacaciones con su familia en las playas de México. Precisamente, se fue a Punta Cana con Barby Silenzi y sus hijas, con quienes comparte gran parte de su tiempo.

Hace algunos días, se mostró muy impactado por la muerte de Leo Dan y compartió un emotivo posteo: "Maestro .. Gracias .. Por su música, su humildad .. Tuve el placer de conocerlo y compartir un rato que para mí va a quedar guardado en lo más profundo de mi corazón … Mi más grande ídolo, el gran Leo Dan, que Dios lo tenga en la gloria que descanse en paz".

Ahora, El Polaco vuelve a ser noticia en los diferentes portales luego del comunicado que publicó, donde anuncia que se retira de los escenarios. Esto sorprendió a todos sus seguidores que no tardaron en dejar su mensaje: "Este año no me verán tanto en los escenarios porque voy a dedicarme a mi verdadera pasión desde que soy chiquito", comenzó.

El Polaco se aleja de la música. Foto: Instagram/ @elpolaco.

"Un pendiente que llegó la hora de hacer realidad porque los sueños están para cumplirse. Confío en que sabrán entender y que me acompañarán con el mismo respeto y cariño que me han demostrado durante estos 20 años de carrera. Los quiero mucho y gracias siempre", cerró.