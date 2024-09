Nancy Dupláa le respondió contundentemente a Alfredo Casero tras mandarla a "actuar en las villas gratis"

Hace pocos días, Alfredo Casero dio una nota para Socios del Espectáculo y apuntó contra una de sus colegas, Nancy Dupláa. "Nancy Dupláa tiene una concepción popular, como tienen muchos actores. Yo creo que tendrían que ir a las villas a actuar gratis, si ellos tienen bronca contra la gente que hace dinero para pagar 50 lucas una entrada para ellos", lanzó picante el actor en la entrevista.

Y añadió muy filoso: "Vamos a ser claros, los actores trabajamos para la gente que tiene plata, yo no hago una obra de teatro si no me van a pagar la entrada. Ahora si está muy castigado, vos que tenés una tradición de trabajar en pos de y te sale de adentro, dale al pueblo lo que tenés, gratis".

El actor mandó a su colega a "actuar a las villas gratis". Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

A raíz de estos contundentes comentarios, este miércoles Nancy Dupláa fue abordada por un movil de Los Ángeles de la Mañana (LAM) para saber qué piensa al respecto de las fuertes declaraciones del humorista.

"La verdad es que le tengo mucho cariño a Alfredo, así que cualquier cosa que tenga para decirle se la diré personalmente. La verdad es que tenemos una experiencia muy buena juntos", comenzó diciendo la actriz.

La artista fue consultada en un móvil de "Los Ángeles de la Mañana" (LAM) por los dichos de Casero.

"¿Sabés que te mandó a actuar a las villas?", le preguntó el cronista para poner las cosas más tensas entre ambos. "No importa. La idea es no seguir enemistándonos y desde los medios ayudar a poner un poco de paz entre nosotros mismos y no ir a buscar a Alfredo a que diga estas cosas que se exacerba y que él tiene la necesidad de comunicarlo y comunicarlo de esta manera", contestó la artista de manera reflexiva.

Ante la consulta por la famosa grieta, Dupláa dijo: "Sí, pero ustedes también lo van a buscar para que engrane. A él le hace bien, necesita hacerlo evidentemente. Tiene la necesidad imperiosa de comunicar y de comunicar de esa forma".

Esta fue la respuesta que dio Nancy Dupláa a los picantes comentarios de Alfredo Casero

"Pero también está el otro lado que lo exacerba y lo pincha para que reviente por el aire y para que este circo romano tan convulsionado siga metiendo leña al fuego", sumó la actriz.

El notero también le comentó a Nancy que Alfredo Casero afirmó que "el teatro es solamente para la gente de plata". "No sé qué dijo, la verdad es que lo estás diciendo vos con tus palabras y no escuché a él decirlo, pero hoy día a la gente le cuesta pagar su entrada, son entradas caras, más en la calle Corrientes. Igual, tenés de todo. Tenés muchas propuestas diferentes, tenés teatro independiente. Pero sí, convengamos que es una salida cara", replicó la artista.