El complicado momento de Luis Ventura tras la internación de Antonito: "Tengo un hijo de 10 años que todavía no habla

Luis Ventura es uno de los periodistas que tiene un largo recorrido en los medios de comunicación. Hace unos días estuvo presente en la fiesta de los Martín Fierro de televisión donde dio el discurso de bienvenida a las figuras que se encontraban en el lugar, pero todo cambió en cuestión de días. De la alegría pasó a la preocupación luego de que internaran a Antonito, el hijo que tiene junto a Fabiana Liuzzi.

Fue la propia Fabiana quien salió a hablar y dar detalles en las primeras horas de internación del menor y dijo que "Arrancó el fin de semana. Algo le molestaba, estaba irritable. Coincide con que le quitamos una medicación que tomaba a la noche", comentó respecto a cómo fueron las primeras horas.

También sostuvo que paralelamente y mientras atendían a su hijo, ella sufrió un cuadro de estrés debido a la preocupación por la que ella está pasando y Luis están pasando: "Me surgió un cuadro de estrés. Lo atendían a él en una cama, a mí en otra. Sentía que no me entraba el aire, me dolía el pecho, tenía palpitaciones", agregó.

uD83DuDE14 El difícil momento de Luis Ventura por la salud de Antonio



uD83DuDCAC "Mi hijo no habla, pero se hace entender"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/Qlw915bX9f — América TV (@AmericaTV) September 13, 2024

Lo cierto es que la palabra del periodista y papá de Antonito no se conocía. Ventura decidió salir a hablar en el programa de Karina Mazzocco donde está como panelista. Al ser consultado por la conductora de "A la tarde", él contó cómo es la situación de su hijo: "Estamos en presencia de un niño que nació de manera prematura a los seis meses y medio".

"Un niño que estaba en una incubadora, que pesaba 700 gramos, y que estuvo con elementos complementarios para empezar a formar su cuerpito, y que hoy es el de un hombre", agregó el periodista. Lo que padece su hijo es encefalopatía crónica y dio detalles de las dificultades que se le presentan.

"Vos tenés que hablar de procedimientos porque te dicen que es una rama del autismo, que en uno de los hemisferios del cerebro tuvo infartos que le dejaron heridas que van cicatrizando, y en ese proceso va recuperando funciones", sostuvo. Además dijo que "tengo un hijo de 10 años que todavía no habla. Emite sonidos, se hace entender, pero hay que saber hablar ese lenguaje".