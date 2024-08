Ruggero: "Cuando me voy a Europa extraño a Argentina"

Ruggero es un artista italiano que en 2019 comenzó su carrera como cantante solista, tras una extensa trayectoria artística que lo trajo a Argentina hace 12 años. Con un pasado como actor por la serie Violetta y Soy Luna, Ruggero priorizó su carrera como músico lanzando "Probablemente", su primer single que lo ubicó en el puesto 1 de las radios de América Latina.

En el 2021 lanzó su primer álbum con su nombre como título logrando millones de reproducciones en las plataformas. Ahora, tras presentar “Enamorado de ti” junto a Mar Lucas y Oscu, Ruggero regresa en solitario con su nuevo single “Mil kilos de cemento”.

Esta balada de desamor, producida por Mike Muñoz y Gio Fernandes, nos envuelve en una narrativa profunda y emotiva acompañado de un videoclip donde predominan los tonos rosados y la presencia de un piano.

El videoclip de Mil kilos de cemento muestra a un Ruggero vestido de traje rosa.

Sobre este lanzamiento, además de un repaso por su carrera y su vida en Argentina, MDZ habló mano a mano con Ruggero que se mostró muy "feliz y emocionado" por la nueva canción.

- ¿En qué etapa de tu carrera llega esta canción?

- Llega en un momento de muchos cambios y la canción habla un poco de eso, de darse cuenta de que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para soltar el ancla. Me encuentro muy enfocado retomando cosas que había dejado de hacer y tomando las decisiones con certeza de qué sí quiero hacer.

- ¿Cómo nació la idea del videoclip?

- La canción tiene mensajes muy fuertes, entonces no quería distraer tanto. Quería que el mensaje llegue directo y por eso fue la elección de los subtítulos para que la gente pueda leer lo que voy cantando.

- ¿Cómo conviven tu versión musical y tu versión actoral?

- Cantando soy yo, es lo que yo siento por dentro, entonces es una locura porque estás exponiéndote al 100 %. El actor obviamente te da la posibilidad de interpretar un papel, sea malo, sea bueno o lo que sea y eso también está lindo porque después podés darte el lujo de flashearla en colores.

- ¿Y a través de las letras contás mucho de tu vida o vas poniendo un poquito de ficción también?

- Siento que cada artista en las letras pone algo suyo aunque a veces te hayas inspirado en una idea de otro.

- Vivís acá hace 12 años... ¿Te sentís argentino?

- La verdad que me siento aún más argentino cuando me voy de Argentina. Como que ahora estuve tres meses en Europa y aunque todo bien, increíble, buenísimo, pero yo extraño a Argentina, es una cosa de locos. La gente es tan increíble y tanto calor como en el Sur de Italia, por eso yo también quizás me sienta como tan parte de lo que es Argentina, que siempre te hacen sentir como familia.

- ¿Qué te recuerda tu participación con 16 años en Factor X?

- Me recuerda muchos momentos muy lindos. Fue toda una locura lo que he vivido en mi primera experiencia de Factor X, ahí cantando en frente de tanta gente, exponiendo lo que sentía por dentro que era mucho. Es un lindo recuerdo, si pudiera tomar de nuevo la decisión, lo haría sin duda.

- Siendo jurado, ¿qué te dirías?

- Siendo jurado, sea por sí o por no, a un chico de 16 años le diría que aunque a veces puedas recibir un no en tu camino, no bajes nunca los brazos si tienes las ideas claras hacia donde quieres llegar. Tarde o temprano, con perseverancia, llegas a tus objetivos.

