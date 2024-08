Los mensajes y piropos cruzados entre Javier Milei y Yuyito en Instagram

Yuyito González y Javier Milei utilizan sus redes sociales para demostrarse abiertamente su amor y admiración mutua. La conductora y el presidente se repostearon varias veces el mismo posteo en donde ella aparece con un look muy particular.

El cruce de amor en Instagram comenzó a partir de un posteo de ella en donde aparece con la campera de Javier Milei y la frase "No hay plan B. Con el A hasta la muerte".

Los reposteos entre Javier Milei y Yuyito González.

El presidente utilizó su cuenta personal para repostear la historia con un corazón y la frase "Te amo amor mío". Yuyito nuevamente reposteó la historia sin agregar nada, a lo que Milei volvió a repostearlo con otro emoji de corazón. Esto volvió a ser reposteado por la exvedette y nuevamente reposteado por el político, hasta el momento por tercera vez.

Yuyito González: "Con Javier Milei estamos casados"

Tras la relación con Fátima Florez, ahora el Presidente de la Nación está en pareja con Yuyito González, exvedette y actual conductora de televisión. Este jueves Yuyito había comenzado su programa en la televisión asegurando que no había crisis y que estaba "casada para toda la vida" con el político.

Yuyito González y Javier Milei contaron su amor hace pocas semanas.

"Bueno, les quiero decir algo. No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis", comienza diciendo la rubia frente a las cámaras de su programa. "Estamos casados Javier y yo. Ya estamos casados. A ver si se entendió. Ya nos casamos entre nosotros. Dios y nosotros. Va a ser para toda la vida. Es para toda la vida", agregó la novia de Javier Milei.

"Así que por favor, no se malgasten en tirar mala onda porque no existe, no nos entran las balas, gente", continuó la conductora antes mandarle un beso y de mostrar su look.