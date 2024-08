La nueva canción del ex de novio de Ángela Torres que está dedicada a Rusherking

A pesar de que ella aseguró que habían terminado su relación de buena manera, al parecer no fue tan así. Ellos son Ángela Torres y su ex, Fran Rizzaro, quien lanzó recientemente una canción con una letra picante contra Rusherking.



Hace unos meses, Ángela Torres y Rusherking anunciaron su romance, aunque hay muchos que aseguran que comenzaron a salir cuando ella ún estaba en pareja con Fran Rizzaro. No obstante, ella había aclarado que estaban en una relación abierta.



En LAM, se hicieron eco de la nueva canción del cantante. “La ‘Cínica’ es Angelita Torres y su ex, Fran Rizzaro, es quien escribió esta canción. Ellos cortaron, pero después de que ella blanqueara con Rusherking publicó este tema”, comentó Fernanda Iglesias.

“Es tremendo cómo están todos conectados. Ella (Ángela) declaró que tenían una relación abierta con Franco y fue ahí cuando empezó con Rusherking. Ellos tenían un vínculo con códigos y, según lo que me cuenta gente muy cercana, lo sabían todos menos el pibe”, agregó la panelista.



En cuanto a la letra, parecieran no quedar dudas de que hay palos para Ángela Torres y Rusherking. “La vi saliendo pateando la calle, tan cínica. Con ese gil que le encantan los flashes superficiales. Pero yo sé cómo estás, esa sonrisa detrás esconde una lluvia, mami me quieres buscar, dímelo tú. Pero esta vez no voy a estar, ya me vi esa película, dice que todo lo hice mal, pero miente”, escribió Fran Rizzaro en su nueva canción.

Fran Rizzaro le dedicó su última canción a Ángela Torres y Rusherking.



Hace un tiempo, cuando se separó, Ángela Torres habló con Implacables y aseguró que el noviazgo había cerrado en buens términos. “Convivimos un tiempo. A él lo amo. Nos separamos en súper buenos términos, entendiendo que era el momento de tomar un poco de distancia. Pero nos queremos mucho y somos grandes amigos y compañeros”, contó.



“En mi caso, no nos contamos nada sobre con quién estamos y preferimos evitar esa información. A mí no me entra en la cabeza eso de reprimir el deseo al otro. No entiendo por qué, si a todos nos pasan cosas con un montón de personas, hay que privarse de eso y que a eso se lo llame ‘amor’. Me lo cuestiono y trato de ponerlo en práctica”, agregó Ángela Torres sobre su relación con Fran Rizzaro.