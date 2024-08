Javier Milei cruzó a Julia Mengolini y la periodista lo retrucó con un filoso archivo

Julia Mengolini quedó en el centro de las críticas tras su editorial sobre la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, y el presidente Javier Milei cruzó a la conductora desde las redes sociales. Lejos de quedarse callada, la periodista retrucó al mandatario con un filoso archivo.

Concretamente, Mengolini dijo sobre la acusación de Yañez contra Fernández: "Ojalá se investigue de manera correcta y en profundidad. Pero por el otro lado, si seguimos viviendo en una república, se presume la inocencia. Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo. Yo ya sé que la palabra de Alberto vale muy poco, casi nada, desde la fiesta de Olivos. Pero la palabra de Fabiola también vale poco. Digamoslo”.

En medio de la controversia, desde su cuenta de X, Javier Milei interpeló a la periodista al disparar: "Poesía pura. La declaración de la mentirosa Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores. Cada día estoy más orgulloso de ser quien cerró los antros de persecución ideológica que eran el Ministerio de la Mujer (cómplice por encubrimiento) y el INADI",

Javier Milei cruzó a Julia Mengolini, y la periodista respondió picante. Foto: X @JMilei.

Pero eso no fue todo, Javier Milei siguió argumentando contra Julia Mengolini al exponer: "Mis perros son mastines ingleses que en dos patas miden entre 1,8 y 2 metros, y pesan entre 80 y 100 kilos. No hay modo que entren dos en una cama si estoy en la misma. Sería bueno saber la opinión de los periodistas y en especial de los persecutores de FOPEA sobre la gran mentira del incesto".

Por su parte, Mengolini le respondió picante al líder de La Libertad Avanza: "Corrección presidente: dije que vivía con sus perros, no que dormía con sus perros. Y que estaba 'enamorado de su hermana', no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales".

Recordemos que en una emisión de Duro de Domar (C5N), Julia Mengolini había dicho sobre Javier Milei: "Es un señor que vive con ocho perros, que está enamorado de su hermana... Yo no hice un juicio de valor, hice una descripción. Él mismo dice que está enamorado de su hermana".