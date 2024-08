Furia de Gran Hermano acusó a María Becerra de colgarse de su fama

A más de un mes del final de Gran Hermano, Furia sigue un camino distinto del resto de sus compañeros del reality. Mientras todos permanecen ligados a Telefe y a sus programas, la rapada rompió su contrato y empezó a trabajar en "Toda", el programa que conduce Alex Caniggia en el canal libertario de streaming Carajo.

Desde allí, Furia tiene micrófono abierto para expresarse sobre temas varios e instalar nuevas polémicas con su particular estilo. Y ahora, luego de decir que su fandom furioso la ve como Eva Perón o Diego Maradona cada vez que aparece en la calle, la ex GH explicó por qué piensa que María Becerra se “colgó” de su fama.

Todo empezó luego de que Juliana Scaglione reparó en la arenga que María Becerra hizo meses atrás, durante sus recitales en River Plate, mega shows que se realizaron mientras ella estaba dentro de la casa. “Vamos a perrear, furiosas”, dijo la artista desde el escenario, y Furia se dio por aludida.

En medio del revuelo que se armó tras esa acusación, Scaglione quiso poner en orden sus ideas y apuntar a los reales responsables detrás de ese “robo”, que no sería María sino… su representante.

Furia es parte del staff de Carajo, el canal de streaming libertario. Captura TV.

"Quiero decir que su manager sí estuvo robando muchas cosas mías, que obviamente María está siendo mal asesorada, pero ella es una mina que arrancó de abajo y aparte yo soy recontra fan de ella y como cualquier músico que arrancó de poquito, desde YouTube…”, arrancó la preparadora física.

“El tema es que, cuando van y cantan en un evento tan zarpado (River) y le dicen ´decí esto´, porque para mí ella no lo dice porque quiere… ´vamos mis furiosas´…. es…porque está mal asesorada”, señaló.

Furia acusó al manager de María Becerra de "robarle" cositas para sus shows.

La indignación de Furia con los que le "roban" a ella y a Telefe

Completamente convencida de que la Nena de Argentina fue coacheada para hacer referencias a ella en su espectáculo, Furia avanzó: “Yo quisiera saber quién es su manager y que me venga a decir ´si, Juli, la verdad es que te robamos un montón de cosas que hacés´. O ´nos inspiraste´”.

Asimismo, Furia indicó el uso indebido que se estuvo haciendo a raíz del éxito de Gran Hermano. “Robaron un montón de cosas del formato muchas personas para hacer negocio y no se hacen cargo”, acusó.

“Y ahí me pongo del lado de Telefe y de la gente que me encontró. Yo no estoy para nada en contra de Telefe, ellos me descubrieron. Yo de mi potrero no hablo mal y mi potrero, el que me encontró, es Kuarzo, así que le mando un saludo a Yanina y a Karina que me encontraron que las amo”, cerró Furia, dirigiéndose a las productoras que detectaron, con buen ojo, que tenía potencial para rendir en la televisión.