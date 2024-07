El secreto mejor guardado de Gabriela Sabatini que reveló Catherine Fulop

Todos hablan por estas horas del faltazo que Gabriela Sabatini pegó en el casamiento de Oriana Sabatini, su sobrina mayor, y Paulo Dybala. En ese contexto, en redes sociales recordaron el día en el que Catherine Fulop reveló el secreto mejor guardado de la extenista.



Sucede que, ante la innegable interna familiar que hizo que fuera imposible que Gabriela Sabatini asistiera al casamiento de su sobrina, los usuarios de las redes sociales recordaron un momento desopilante protagonizado por Catherine Fulop.



“Me acuerdo que venía para la Argentina. Era famoso, pero todavía no era la megaestrella y quería conocer a Gaby. Entonces le hicimos ese gancho y Gaby tuvo una ‘cosita’”, comenzó diciendo aquella vez la actriz venezolana, en referencia a Ricky Martin.



“Entonces, vino a comer a mi casa. Yo tengo fotos con él abrazados. Con Gaby tuvo un touch and go, cuando uno está probando si te gusta o no. Me acuerdo que fue a dar un concierto a Uruguay y la invitó a verlo. Ella fue. Y luego quedaron como amigos”, agregó Catherine Fulop.



En cuanto al conflicto por estos días, en Socios del Espectáculo, Ova Sabatini charló con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, en la previa del casamiento de su hija, Oriana Sabatini, y Paulo Dybala. Lo que era una ocasión especial, fue inevitable que también tuviera algo de tristeza.

Ova Sabatini contó que la relación con su hermana Gabriela Sabatini es casi inexistente.



“No me gusta esto, pero entiendo cómo es y sabía que iba a pasar, obviamente. De verdad, no quiero hablar del tema, pero sí les voy a decir que Gaby no va a venir. Para mí es un tema muy triste y quiero estar enfocado en la felicidad”, comentó el esposo de Catherine Fulop.



Asimismo, Ova reconoció que, a pesar de que hoy la situación parece muy compleja en lo que respecta a la relación con Gabriela Sabatini, confía en que todo pueda revertirse. “Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas y volverán a ser como eran”, sostuvo.