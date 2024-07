Lollapalooza Argentina anunció una sorpresa especial para sus fanáticos

Los festejos por el aniversario en el país de Lollapalooza, que tendrá su décima edición el 21, 22 y 23 de marzo de 2025 en el Hipódromo de San Isidro, suman cada vez más sorpresas: en ocasión del Día del Amigo, Lollapalooza Argentina lanza un sorteo para que viajes con tu mejor amigo al Lolla Chicago 2024.

Año a año, Grant Park se convierte en el epicentro de uno de los eventos más grandes e importantes de la industria musical mundial: Lollapalooza Chicago. Con más de 129 hectáreas, 170 artistas de todo el mundo, y festejando sus 20 ediciones este agosto, el festival hermano de #LollaAR es una ocasión ideal para ver qué anda tramando el equipo internacional de Lollapalooza y empezar a calentar motores para lo que nos espera en la celebración de los 10 años de la Edición Argentina en 2025.

Jared Leto fue una de las figuras en la edición 2024 del Lollapalooza.

¿Quienes participarán del sorteo? Todas las personas que hayan comprado ticket para el #Lolla10AR hasta el 19 de julio a las 23:59 horas, participarán de forma automática. Además, si la compra del abono se realiza en vísperas del día del amigo, entre el 8 y el 19 de julio, ¡las chances son dobles!

Así como también sucederá con todas las personas pertenecientes a la comunidad LollaFAM. El ganador recibirá como premio 2 (dos) 4-day pass generales, hospedaje de 4 días, aéreos Buenos Aires-Chicago; y se dará a conocer el sábado 20 de julio a través de las redes sociales de Lollapalooza Argentina.

El flyer que anunció la edición 2025 del Lollapalooza.

Lollapalooza Chicago se celebrará del 1 al 4 de agosto de 2024 con un line up repleto de estrellas, con Megan Thee Stallion, Hozier, SZA, Stray Kids, The Killers, Future X, Metro Boomin, Blink-182, Melanie Martínez y Skrillex, encabezando una grilla diversa, completísima y con música de todo tipo de géneros y orígenes. Mirá el line up completo y grilla de horarios, así como también fecha de los aftershows en https://www.lollapalooza.com/.