Lollapalooza anunció su décima edición: cuándo y venta de entradas

Presentado por Flow y producido por DF Entertainment y C3, el Lollapalooza, que pisó suelo Argentino por primera vez en 2014, empieza a calentar motores para lo que será un festejo a lo grande en su entrega 2025 el 21, 22 y 23 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Nuestro querido #LollaAR, el cual movilizó a más de 2.100.000 personas en las nueve ediciones pasadas, marcó un antes y un después en la industria musical nacional, trayendo una propuesta que cambió para siempre la forma de vivir y disfrutar shows en Argentina.

Es difícil describir todo lo que es Lollapalooza Argentina: días perfectos en un gran predio al aire libre que se convierte en el paisaje ideal para dejarse sorprender por los shows, la propuesta artística y gastronómica, un plan pensado para ir con amigos, en familia, un festival con conciencia y propuestas sustentables, Pero por excelencia, Lollapalooza Argentina es su música: en total son más de 1.000 bandas y solistas nacionales e internacionales las que formaron parte del corazón y la historia del festival.

El anuncio del Lollapalooza 2025.

Desde 2014 tuvieron paso por el país - y muchas veces siendo Lollapalooza su primer acercamiento a la Argentina- artistas internacionales como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Billie Eilish, Blink-182, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, Feid, The Weeknd, Drake, SZA, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Hozier, Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence + The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, Sam Smith, Calvin Harris, Mac Miller, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Lil Nas X, Skrillex, Pixies, Phoenix, Noel Gallagher's High Flying Birds, Liam Gallagher, Nine Inch Nails, Jack Harlow, The 1975, Interpol, Anderson.Paak & The Free Nationals, Wiz Khalifa, Soundgarden, Machine Gun Kelly, Hardwell, Mumford & Sons, Vampire Weekend, Chance the Rapper, Cigarettes After Sex, Khalid, Troye Sivan, Jorja Smith, Caetano Veloso, Melanie Martinez, Yungblud, Steve Aoki, The Smashing Pumpkins, Kasabian, Duran Duran, Ellie Goulding, DJ Snake, Major Lazer, Fred again.., Claptone, Polo & Pan, Cypress Hill, St. Vincent, Rise Against, Rancid, Tove Lo, Aurora, Conan Gray, Wallows, entre otros.

Pero también el #LollaAR fue escenario de artistas nacionales de renombre y emergentes, que nos llenaron de orgullo en cada una de sus presentaciones frente a miles de personas en el predio del Hipódromo de San Isidro, como Fito Páez, Babasónicos, Maria Becerra, Duki, Miranda!, Bizarrap, WOS, Paulo Londra, Illya Kuryaki and the Valderramas, Emilia, Khea, Trueno, Cazzu, Damas Gratis, Litto Nebbia, Pedro Aznar, León Gieco, Diego Torres, Airbag, Usted Señalemelo, L-Gante, Tiago PZK, Nicki Nicole, Lali, Dillom, Catupecu Machu, Marilina Bertoldi, Louta, El Mató a un Policía Motorizado, entre otros.

Lolla FAM, lo nuevo del Lollapalooza: de qué se trata

Como puntapié inicial de la gran celebración que se trama para el 2025, el próximo miércoles 5 de junio habrá una preventa exclusiva para los fans más fieles: quienes hayan comprado entradas para al menos cinco ediciones previas podrán acceder -a través de un código que les llegará por mail - a los abonos Lolla FAM: una ventana de compra exclusiva para agradecerles el apoyo durante todos estos años y asegurarles un lugar anticipado en el festejo número 10.

Jared Leto fue una de las figuras de la edición 2024 del Lollapalooza.

El abono Lolla FAM brinda acceso para los 3 días de festival, puede ser adquirido en hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express, y contará con una pulsera especial Lolla FAM, ¡Y muchas sorpresas más!

Luego de la instancia Lolla FAM, llegará la preventa exclusiva para clientes Santander American Express de los ya conocidos Early Bird, a partir del jueves 6 de junio a las 10 AM. Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta.

Las entradas salen a la venta el 6 de junio

3 Day Pass: acceso al festival con más de 100 bandas y 5 escenarios

Compra de comida y bebida de los mejores chefs y restaurantes

Compra de merch oficial de bandas y del festival

Acceso al beergarden para mayores de 18 años

Acceso a los sectores Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza y mucho más!

Recorrida de obras de arte de distintos artistas

estaciones de agua gratuitas

Puestos de carga de cashless

Alquiler de lockers

Los menores de 10 años entran gratis con un adulto con entrada

3 Day Pass Plus: ingreso a dos sectores exclusivos dentro del predio donde habrá:

Espacios de relax con sombra

Acceso a wifi

Baños preferenciales

Pantallas gigantes con transmisión del festival

Acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless

Juegos en el césped

Staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono.

3 Day Pass Lolla Lounge: Ingreso exclusivo a la zona de Lounge & Terrazas:

Vista preferencial a los escenarios principales del festival

Áreas de relax y descanso

Acceso a wifi

Baños preferenciales

Lockers

Acceso a compra de comida y bebida exclusivos, carga de cashless

Staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono.

*Únicamente podrán ingresar menores de edad a los sectores exclusivos Plus y Lolla Lounge respectivamente siempre y cuando hayan abonado una pulsera de ese sector, no se permitirá el ingreso de menores que sólo cuenten con pulsera de Kidzapalooza.

El camino a la décima edición de Lollapalooza Argentina es motivo de verdadera euforia, tanto para los más experimentados fans del festival, como para aquellos que sueñan con vivirlo por primera vez. ¡Sumate al festejo de los 10 y viví la experiencia inolvidable de sentir el poder de la música cuando es compartida!