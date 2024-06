Marina Calabró anunció cuándo vuelve Jey Mammon a la televisión y quién es el legendario cantante que será el primer invitado

A más de un año de quedar fuera de la televisión tras recibir una denuncia pública por presunto abuso sexual, Jey Mammon prepara su regreso a la televisión y Marina Calabró anunció que el legendario Palito Ortega será el primer invitado del nuevo ciclo que conducirá el actor por la pantalla de Net TV.

En su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Calabró adelantó algunos detalles respecto a la vuelta del polémico artista a la pantalla chica. "Miércoles 10 de julio, Net TV, de 18 a 19, gran debut gran, Jey Mammon", enfatizó la especialista en espectáculos.

Luego, la periodista agregó que la producción del nuevo programa de Jey Mammon corre por cuenta de Gustavo Sofovich, y que el primer invitado será Palito Ortega, aunque según le informaron a Marina Calabró también estarían "tratando de convencer a Evangelina Salazar".

Palito Ortega, el artista que trascendió como primer invitado al nuevo ciclo de Jey Mammon. Foto: Captura de video América TV.

Por otro lado, respecto a la intriga sobre si Jey Mammon contará con la suficiente cantidad de anunciantes para mantenerse en el aire, la columnista comentó: "Me decía alguien vinculado a la producción que están sold out, que solo les quedan dos PNT por vender, que están prácticamente arrimando el sold out". De todas formas, la comunicadora planteó sus dudas respecto a la veracidad de tales ventas.

Jey Mammon quedó fuera de la televisión en marzo de 2023. Foto: Captura de video Telefe.

"Lo que me decía Gustavo (Sofovich) es: 'Contra tu pronóstico, estoy vendido, nos queda muy poco por vender y tengo una enorme lista de famosos comprometidos para la entrevista'", puntualizó Marina Calabró sobre los preparativos para el debut de Jey Mammon. A la vez, remarcó que por ahora el único nombre que ha trascendido como convocado es el de Palito Ortega, aunque resta saber si será con o sin Evangelina Salazar.

Finalmente, la periodista contó que la fecha del regreso de Jey Mammon a la televisión es el miércoles 10 de julio, para evitar el feriado del 9 y el lunes que es un día no laborable.