Marina Calabró reveló detalles sobre el futuro de Marley en Telefe: "Hay cuestiones pendientes en la Justicia"

Marina Calabró dedicó su columna de este martes en Lanata sin Filtro (Radio Mitre) a contar detalles del futuro de Marley en Telefe. Todo comenzó cuando fue estrenado un nuevo spot institucional del canal donde aparece su programa Survivor, el cual se grabó el año pasado y aún sigue sin salir al aire.

"Me contaron que van por la cuarta reedición de Survivor, o sea de Expedición Robinson, que es el programa de Marley. Es la cuarta vez que lo editan, reeditan y así", expresó la periodista.

Marina Calabró.

"Lo que me explicaba alguien que forma parte del equipo creativo de Telefe es que la idea era transformarlo en una voz en off. Pero el problema es que cuando fue grabado, se hizo como copete a cámara y no es lo mismo", agregó.

Esto lo chequeé tres veces porque no lo podía creer. Igual esto en mayo no sale, se supone que irá en julio después de Gran Hermano", detalló.

Marley junto a su hijo Mirko.

Finalmente, Calabró informó: "Pero hay que decir, a favor de Marley, que están previstos sus especiales en la Copa América... pero decorado, porque le meten a Susana, Lali, Flor Peña. Lo decoran. También hablan de Marley y Mirko y no es casual, porque es la imagen familiar, el mejor Marley, el que quieren recuperar. Yo pregunté si había alguna cuestión pendiente de él en la justicia y me contestaron que queda algo mínimo en Misiones, que todavía la jueza no se expidió", finalizó contundente.