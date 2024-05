En medio de una pelea a los gritos, Luis Ventura abandonó un programa de canal América

Un explosivo cruce a los gritos en A la Tarde terminó con la salida de Luis Ventura del programa que se emite en canal América. El periodista discutió a los gritos con el peluquero Fabio Cuggini y la situación salió de control.

En el feroz contrapunto, el estilista defendía a Roberto Giordano, quien fue esta semana condenado a tres años de prisión por insolvencia fraudulenta. El panelista del ciclo que conduce Karina Mazzocco en canal América no tuvo filtro a la hora de increpar al entrevistado que estaba en un móvil al reclamar: "Callate, mamarracho. Devolvele la peluquería a tu tío, ladrón. Andá a devolver la guita que te choreaste de Mar del Plata en la gestión de Daniel Scioli, a ver si el coche y la moto que tenés, la hiciste cortando pelo", comenzó furioso Luis Ventura.

Pero eso no fue todo, el polémico periodista de espectáculos siguió: "Lo dejaste pelado a Luis Miguel, te cag** en todos tus amigos, le empujabas la silla al pobre Carlín Calvo. Sos un caradura, cornudo, sos de lo peor",.

Entonces Fabio Cuggini le retrucó furioso a Luis Ventura: "Escuchame, bola de grasa, mercenario. Habría que averiguar si lo de Lilita Carrió no fue una operación política paga, yo declaré como corresponde. Inútil. Te metiste con mi mamá, abortero. Sos un miserable".

Luis Ventura protagonizó una furiosa pelea con Fabio Cuggini. Foto: Captura de video América TV.

En ese entonces, el panelista ya había salido del estudio de canal América, pero regresó y delante de cámara amenazó al peluquero al desafiar: "Decime dónde estás y lo aclaramos, te voy a ir a buscar".

Por su parte, Karina Mazzocco optó por cortar la interacción con el entrevistado ya que el cruce se había vuelto incontrolable. "Él me provocó, no se lo voy a permitir. Donde lo encuentre, lo cag** a trompadas. Yo tengo moral, soy un tipo limpio y honesto. No puede meterse con mi apellido, con uno de mis hijos", remarcó el integrante del programa al volver al estudio de canal América.