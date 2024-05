El sorpresivo anuncio que hizo Jey Mammon: "Vuelvo a..."

En marzo de 2023, la carrera de Jey Mammon se desmoronó por completo a raíz de la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual. En ese entonces, el humorista era conductor junto a Jesica Cirio en La Peña de Morfi. Sin embargo, cuando se conoció la denuncia, Telefe lo desvinculó del canal. Y de repente la imagen que le había vendido al público quedó manchada por completo. Incluso cuando asistió a los Premios Martín Fierro fue dejado de lado.

Tiempo después, el humorista comenzó a hacer teatro nuevamente y hace pocos días estuvo como invitado en Almorzando con Juana, donde tuvo un cruce con la periodista Valeria Sampedro por su situación judicial. Este lunes, el actor dejó en claro en Basta Baby que está cansado de que le pregunten siempre por el tema de Lucas Benvenuto.

Jey Mammon participó en "Almorzando con Juana" el pasado domingo. Créditos: Instagram Jeymammon.

"Yo ayer dije algo en la mesa de Juana de que para mí es un tema terminado. A mí me aburre que me siente en un lugar y que todo el mundo se vea en la facultad de explicarme a mí qué soy y que no", expresó indignado Jey Mammon.

A poco más de un año de conocerse la denuncia de Benvenuto contra Jey Mammon, este martes el músico anunció con un video en su perfil de Instagram (@Jeymammon) que regresa a la televisión y la radio. El comediante se sumará a Net TV y a la Radio Splendid AM 990. Además, contó que el próximo sábado 1 de junio estará en Café La Humedad.

Este fue el video que publicó Jey Mammon para anunciar su regreso a la televisión y radio

El actor también habló con Josefina Pouso sobre su vuelta a la radio: "Me muero por empezar a laburar. Necesito hacer radio. La amo. Yo sufrí mucho este tiempo. Estoy fuerte como estuve en la mesa de ayer (Almorzando con Juana)".

"Estoy muy bien. Me sumo a la familia de Splendid. La radio es un espacio para contar lo que te pasa en el día a día e intercambiar mano a mano con el que está del otro lado", expresó Mammon en aquella entrevista.