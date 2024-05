Verónica Lozano reveló si aceptaría formar parte del nuevo programa de Jey Mammon

Tras el regreso de Jey Mammon a la televisión este fin de semana, invitado al programa Almorzando con Juana (El Trece), las repercusiones de su vuelta al plano mediático están a la orden del día.

La que opinó sobre esto fue Verónica Lozano. Consultada por Intrusos (América TV), la conductora opinó sobre la vuelta a la televisión del artista y reveló si aceptaría estar presente en su nuevo programa.

"La Justicia dio por prescripta la causa ósea que él en realidad no está infligiendo ninguna ley, en ese sentido me parece bien que su vida continúe. Yo no soy quien para decir que no puede trabajar más", expresó la conductora de Cortá por Lozano (Telefe).

"La Justicia dio por prescripta la causa así que él no está infringiendo ninguna ley, desde ese sentido me parece bien que su vida continúe. Yo creo que habrá gente que lo siga, que lo apruebe y quien no", agregó.

"Yo creo que él tiene derecho a seguir trabajando y que después cursará internamente lo que le pase a él con todo lo que ocurrió. Tal vez el paso del tiempo le permite una reflexión distinta", sumó.

Verónica Lozano.

Finalmente, consultada si iría a su programa, Verónica respondió: "No sé, si iría o no, no sé qué responder, diría: ‘el canal no me deja’", expresó entre risas. "Hablando en serio yo lo quiero a él, le tengo cariño, me parece que lo que pasó fue espantoso, pero también no soy quién para juzgar", comentó.

"En lo personal había un vínculo que no era muy estrecho que se cortó, en este caso particular yo me pongo del lado de la víctima", cerró Lozano sobre su vínculo con Jey tras la denuncia en su contra.