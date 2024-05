Matías Alé presentó a su novia de 22 años

Matías Alé presentó durante un móvil con Socios del espectáculo (El Trece) a su novia Martina Vignolo, de 22 años. Feliz por volver a confiar en el amor, el actor reveló que lo que más le enamoró de la joven fue "su abrazo y su sonrisa".

Luego, el actor contó cómo se conocieron: "Fue en el teatro de Mar del Plata, ella estaba haciendo un musical interpretando a Mumis, yo ya conocía a sus padres que son dos soles, cada uno estaba en su historia, los dos trabajando, en un verano diferente. Pero no pasó nada en el verano, nos conocimos ahí, después volvimos a Buenos Aires y no importa cómo conectamos, eso forma parte de nuestra intimidad", acotó Alé sin dejar de abrazar a su flamante pareja.

Martina Vignolo, la joven actriz de 22 años.

"¿Y tus padres qué dijeron cuando se enteraron que salías con Matías?", le preguntaron a la actriz. "Felices, están muy felices. Él es muy bueno con toda mi familia, ya conoce a todos, incluso a mis hermanos", reveló.

Sobre la diferencia de edad, el actor expresó: "No nos damos cuenta, ella es como si fuera Alfonsina Storni en un cuerpito de 22. Lo loco de la vida es que yo tenía la misma edad de Graciela cuando nos conocimos y Martina la misma edad que tenía yo en aquella época. Eso yo lo hablaba con los papás, porque quiero darles tranquilidad a los viejos, porque es un universo diferente al mío, yo tengo un pasado que no es fácil, y que la familia lo entienda, me están conociendo".

"Mirá cómo me mira, sus ojos, su mirada. Además mi vieja también está feliz", comentó para finalizar.