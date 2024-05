Jey Mammón reveló de qué vive tras más de un año sin trabajar en TV

Jey Mammón luego de atravesar todo un año sin trabajo en la televisión, le contó a Juanita Viale cómo eso le impactó emocionalmente.

“A mí me hizo pelota, sí a mí me hizo pelota sabés, porque esto mismo, cuando sale, te digo la verdad, no pensaba ocupar tanto tiempo en este tema. Yo estoy mirando para adelante, de todas maneras me hace bien”, declaró.

Admitió que le costó mirar para adelante y dijo que no sintió que le hayan soltado la mano sus amistades. “Empecé a entender como si me hubiesen corrido un velo de una, si me hubiesen hecho trah (gesto de corte), entonces dije: `Bueno a ver cuáles son los verdaderos amigos, nada más”, manifestó.

El humorista confesó cómo hizo para vivir económicamente todo este tiempo: “Son ahorros, igual es deprimente porque hay algo que se llama productividad, y bueno, no me aguantan demasiado más los ahorros”.

Luego manifestó su apoyo al feminismo: “Yo me considero un aliado del feminismo, a ver de todas maneras digo, la grieta entra en todo, la fe entra en todo, acá no se trata de tengo fe en vos, no tengo fe en vos, eso pasó o no pasó”.

Finalizó de hablar casi en llanto: “No, no es tan difícil, no pasó entendés”. Y explicó el por qué de su voz quebrada: “¿Sabes por qué se me quiebra la voz? No porque haya quedado en muchas personas, lo que quedó en mí fue el el fíjate vos, estamos en un almuerzo donde hay una, dos, tres, cuatro personas magníficas, cada una en los suyo con un montón de cosas para contar, yo tengo un montón de cosas para contar y hace media hora estamos hablando de mí. No aguanto más”.