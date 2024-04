Marina Calabró reveló detalles de su separación de Rolando Barbano

Este viernes, Marina Calabró sorprendió al confirmar su separación de Rolando Barbano luego de seis meses de relación. Luego, fue Yanina Latorre quien contó detalles en su programa en El Observador 107.9, ya que son compañeras en la radio.

Tras las repercusiones de la noticia, este lunes los periodistas no compartieron piso en el panel que integran en Radio Mitre durante la emisión de Lanata Sin Filtro. En esta oportunidad, Calabró salió al aire desde la casa de Jorge Lanata, mientras que Barbano estuvo presente en el estudio.

Luego, la periodista reveló detalles de su separación en un móvil para A la tarde (América TV). Consultada por qué no compartió estudio con su ex pareja, ella respondió: "Estoy re triste. Fue algo que hablé el fin de semana con Elbita, que fue re amorosa, me notó re angustiada y me dijo: ‘Venite acá, te apachuchamos un poco en la casa de Jorge, y bueno, fue un poco eso, para descomprimir, que nadie se sienta raro, estamos laburando", explicó Calabró.

Marina Calabró dio detalles de su separación

Visiblemente angustiada, Calabró expresó: "No quiero llorar, como le decía el viernes pasado a Yanina (Latorre) soy demasiado llorona y bueno, no quiero llorar. Ojalá que podamos charlar con Rolando, nada me haría más feliz", agregó.

Consultada sobre los motivos que la llevaron a tomar semejante decisión, expresó: "No fue una decisión que tomé yo, se dio así en una charla entre los dos, y la verdad es que no tengo mucho para contarles. No tengo qué ocultar porque no pasó nada", comentó.

Sobre una posible reconciliación, ella comentó: "Eso se lo tendrían que preguntar a él, pero la verdad es que no lo creo. Yo no tengo porqué dar más detalles de lo que les estoy contando, les re agradezco a todos los del equipo que me escribieron por privado, que me dijeron cosas hermosas", finalizó.