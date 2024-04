El increíble momento que Alfredo Casero le hizo pasar a Jonatan Viale en TN

Alfredo Casero estuvo este viernes como invitado en ¿La ves?, el programa que conduce Jonatan Viale por TN. Fiel a su sincericidio constante, el humorista no tuvo reparos en despotricar contra el kircherismo y apuntar con crudas palabras a la realidad que se vive en Argentina, como parte de un momento un tanto incómodo que se vivió al aire.

Todo comenzó cuando en el ciclo emitieron un pequeño clip de la visita de Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, en Escucho ofertas, en Blender. Fue cuando la mujer habló de cómo se enteró del romance entre su padre Pato Galmarini y Moria Casán.

Malena había contado la historia con cierto tinte de humor, pero cuando volvieron al piso de TN la reacción de Alfredo Casero fue letal. "Son unos grasas", comenzó diciendo, para luego agregar: "El problema es que son unos grasas, tienen una muy mala calidad de maldad, es una maldad de mierda".

"Yo tengo una opinión formada de cada cosa, sino parezco El Dipy que te dice '¿A vos te parece...?', y yo no quiero eso, yo tengo claro una idea política de cada una de las cosas que vengo diciendo desde hace ya mucho tiempo", continuó.

"Nosotros somos un país de tarados, es no ver la realidad porque no nos conviene. Yo salté un poco hoy porque me doy cuenta que la gente de la Provincia de Buenos Aires quedamos pegadas a un ladrón, a un desastre, que es Kicillof", lanzó furioso el comediante, advirtiendo los problemas que tiene tanto él como otras personas por los impuestos.

Enérgico como de costumbre, Alfredo Casero se mostró furioso con algunas preguntas que se hacen en las ruedas de prensa del gobierno, apuntando contra Fabián Waldman que hace unos días sorprendió al preguntarle a Manuel Adorni -vocero presidencial- por la cantidad de perros que tiene Javier Milei en la Quinta de Olivos.

Alfredo Casero desató su enojo con Joni Viale en TN.

"Son tan estúpidos... y va cualquiera (a la rueda de prensa). Al único que le hace daño la estupidez es a un tipo como Adorni, que tiene que estar respondiendo tres veces lo mismo", comenzó introduciendo el actor de 61 años.

"¿Por qué no van ustedes? ¿Por qué entonces al primero que ven a Fabián? Que parece que tuvo relaciones de grande. Perdón, lo digo... ¿No te das cuenta del papel que estás haciendo?", siguió gatillando Alfredo Casero, imitando de forma burlona las preguntas del periodista.