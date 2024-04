El angustiante momento que vivió Sofía Jujuy en el aeropuerto de México: "No puedo más"

Sofía Jujuy Jiménez le encontró la vuelta al trabajo como modelo e hizo de sus viajes por el mundo un estilo de vida. Así, la morocha oriunda del norte argentino se la pasa sumando millas y haciendo trasbordos en los aeropuertos. Sin embargo, a pesar de su calidad de viajera frecuente, a veces los contratiempos surgen.

Eso fue lo que Sofía Jujuy mostró en sus historias de Instagram en las últimas horas, cuando le tocó vivir uno de esos momentos de terror en una terminal aérea, cuando los minutos corren y cualquier olvido o error la pueden dejar en tierra firme.

La morocha les contó a sus seguidores que por poco se queda varada en Cancún, México, porque por unos segundos creyó que había extraviado su pasaporte y su tarjeta de embarque antes de subirse al avión para volar a Nueva York.

“Me puse muy nerviosa por eso odio los momentos en que tengo que viajar y vengo con tiempo, porque soy muy colgada. No les puedo explicar lo que está latiendo mi corazón en este momento”, arrancó Sofía Jujuy su clip, donde se la ve notablemente nerviosa.

Sofía Jujuy se la pasa viajando por el mundo. Instagram Sofía Jujuy.

Para calmar su ansiedad, la modelo relató el contexto de su drama: “Estuve haciendo tiempo como una bolu... tomando un café y dos horas comiendo sanguchitos. Me puse una alarma para que suene, para ir con tiempo a hacer el boarding. Freno por unas bombachitas que me quiero comprar, y cuando voy a pagar me piden el boarding pass y no lo veo”.

La técnica que usó Sofía Jujuy para calmar su ansiedad

A continuación, la jujeña mostró lo que aplicó para atravesar esa situación desestabilizadora: empezó a usar técnicas de respiración para poder controlarse y mantenerse fría. “Vamos Sofía, atenta a tu cuelgue de Acuario, por favor. Los días que volás, no”, se dijo, mientras se filmaba con el celular y buscaba sus papeles.

Hasta que, afortunadamente, Sofía dio con el pasaporte en su riñonera: “¡Acá está! La pu... madre. No, no, no… ¡Casi me da algo! Pensé que no iba a poder viajar. ¿Entienden que llegué a pensar ‘bueno, listo, me quedo en México, por algo será’? Pero ya está, respiramos y ahí vamos”.

Sofía Jujuy siempre presente en los eventos. Instagram Sofía Jujuy.

Finalmente, Jiménez expresó las ganas que tenía de visisitar nuevamente la Gran Manzana. “Me emociona mucho volver a esta ciudad donde fui muy feliz, les voy a estar compartiendo todo”, anunció a sus seguidores