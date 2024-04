La promesa que hizo Florencia en la casa de Gran Hermano

Florencia Regidor es actualmente una de las participantes más destacadas de Gran Hermano. Si bien al principio le costó adaptarse al ritmo del juego, con el paso de los días demostró ser una jugadora interesante o por lo menos a seguir. Y ahora que está en placa se animó a hacer una insólita promesa para que el público vote por su continuidad.

Esta semana, luego de la nominación del miércoles por la noche, Gran Hermano decidió sancionar a todos los jugadores -excepto Bautista, líder de la semana- y mandarlos directamente a placa. Todo fue debido a los constantes maltratos que los habitantes tienen con la casa, además del orden, la limpieza y los alimentos en mal estado.

Florencia Regidor entró a la casa de Gran Hermano en marzo.

Si bien en varias oportunidades la voz del programa les advirtió que debían cuidar el espacio en el que conviven, las constantes infracciones al reglamento llegaron a un límite y desde la producción decidieron sancionar a los participantes.

Lo cierto es que esta semana el público elegirá en positivo, por lo que aquellos jugadores que reúnan mayor cantidad de votos podrán seguir dentro de la casa. En este punto, los que más corren riesgos son aquellos que no tienen un fandom tan fuerte o mismo aquellos que no vienen jugando demasiado.

Cada uno de los participantes comenzó su campaña ante las cámaras, hablándole a la audiencia para incentivarlos a votarlos. Pero lo que más sorprendió dentro de los hilarantes pedidos de los hermanitos fue la promesa que hizo Florencia Regidor.

"Si me quedo me baño todos los dias", dijo la modelo de 21 años orinda de Temperley, algo que despertó curiosidad dentro de los fanáticos de Gran Hermano. ¿Por qué hizo esta promesa? Porque ella misma admitió cuando ingresó a la casa que no es devota de bañarse todos los días.

La promesa de Florencia Regidor por si se queda esta semana.

"No me gusta bañarme. Me lavo los sobacos, me hago baño polaco pero no me lavo el pelo. ¿Está mal?", había dicho la joven en su presentación, cuando se conoció su entrada a la casa el pasado mes de marzo. Por supuesto que esto en un principio no cayó nada bien en la gente.

Así las cosas, Florencia Regidor está pidiéndole a su gente y a todo el público del reality que la voten para que siga dentro de la casa. Lo que quizá no sepa es que, de los participantes nuevos e incluso de algunos que están desde el comienzo, parece haber ganado una buena cantidad de seguidores que apoyan su juego estratega y sus diferentes movidas dentro de la casa. ¿Seguirá en Gran Hermano y cumplirá su promesa?