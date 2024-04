Se conoció cuando salieron por primera vez Nico Occhiato y Flor Jazmín

Si bien hoy por hoy Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña muestran prácticamente todo sobre su historia de amor, pocos saben que ellos se conocieron mucho tiempo antes incluso de que fueran famosos.



En las últimas horas se viralizaron en las redes sociales varios videos en los que se descubrió en qué momento se vieron por primera vez las caras el creador de Luzu TV y la talentosa bailarina, quien lo acompaña desde hace tiempo en Nadie dice Nada.



Muchos hubiesen contestado rápidamente que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se conocieron en la pista del Bailando, el programa que Marcelo Tinelli conducía por ese entonces en la pantalla de Canal 13. Pero no, no fue allí.



Es cierto que se mostraron juntos por primera vez en la reconocida pista de baile, cuando ella era parte del staff de bailarinas del certamen. Él, en tanto, se había hecho conocido tiempo atrás por su participación en Combate.



No obstante, el primer acercamiento que tuvieron Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña no fue en el Bailando, sino en La Tribuna de Guido, en el año 2018, cuando se realizaba una competencia de talentos por un lujoso viaje a Dubai.



Flor Jazmín Peña, quien ya comenzaba a transitar su camino de popularidad en redes sociales, se presentó al certamen, del cual Nico Occhiato era parte del jurado. “Es muy conocida en Instagram. Ella es muy graciosa. También baila”, la presentó él.



Un tiempo después, en el 2021, Nico Occhiato recordó cómo fue aquella primera vez que se vieron. “Ahí te conocí y fue muy loco lo que pasó con nosotros. Ella estaba vestida con máscara, a nadie se le veía la cara, y a mí me llamó la atención ella sin saber si era un pibe o una piba. Muy loco”, contó.



Asimismo, sobre la participación en el Bailando, el creador y conductor de Luzu TV reveló un detalle inesperado: él había recibido la propuesta para participar con otra bailarina, pero estaba destinado a hacerlo con Flor Jazmín Peña. “Cuando fui al Bailando la producción me había propuesto que bailara con Rocío Pardo, pero yo dije: ‘No es ella’”, confesó.