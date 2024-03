Cómo sigue el estado de salud de Roly Serrano tras el grave accidente que sufrió

Roly Serrano sigue internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria luego de sufrir un grave accidente automovilístico el domingo por la noche. El actor iba a bordo de su camioneta KIA cuando impactó de atrás con otro vehículo.

El Director Médico del Hospital Municipal de Baradero, Carlos Baliela, contó que Serrano ingresó lúcido, pero luego se descompensó. Tiene un traumatismo de tórax y de cráneo por lo que se encuentra con pronóstico reservado a la espera de ser trasladado al Instituto Médico de Alta Complejidad IMAC, ubicado en la Avenida Díaz Vélez, en Capital Federal.

Este lunes se aguardaba el traslado del actor, pero no pudo ser posible. Fue su representante, Jorge Alberto Gómez, quien habló con Teleshow para explicar la razón de la imposibilidad de la derivación.

"Todavía no lo podemos llevar porque no llegó la ambulancia. No sé si será un problema de la obra social, y que no están conectados con este tipo de traslados. En realidad se necesitan las ambulancias con asistencia de respiración, que es todo lo que él tiene que llevar, como está en terapia lo tienen que llevar así, con todos los aparatos que corresponden", informó.

"La idea es llevarlo al IMAC. Él sigue dormido como hoy lo vi, pero cuando se le vaya seguramente un poco el efecto de la droga que le dieron, ahí vamos a ver si puede despertarse. Pero por lo que me dicen los médicos, hasta que no lo llevemos al IMAC y no le hagan los controles correspondientes, no vamos a saber cómo sigue", agregó.