La fulminante crítica de Mario Pergolini a Javier Milei: "Cree que..."

Se cumplieron 100 días de Javier Milei como presidente de la Nación y los balances de la gestión se encuentran en todos los medios y hasta en las redes sociales. Quien opinó, de forma muy crítica, en las últimas horas fue Mario Pergolini.



El conductor estuvo de visita en Sólo una Vuelta Más, por TN, donde habló con Diego Sehikman. Allí, confesó que está muy preocupado por la actualidad del país. “Estoy viviendo un momento muy especial, de desencanto. Un momento de tomar otro tipo de decisiones, en donde la sociedad, de alguna forma, tomó un control inesperado y termina enalteciendo o poniendo en el lugar a Milei”, analizó.



“Encima, por más que ellos digan: ‘Ganamos por más del 56 por ciento’. Bueno, no, es un país totalmente dividido: los que pierden, creen los que mandaron a Milei a la presidencia están equivocados y ya se van a dar cuenta. Y Milei, en una locura total, que cree que elegirlo presidente es una carta blanca para cualquier cosa”, agregó Mario Pergolini.



“¿Cuántas veces escuchamos: ‘La gente eligió esto’? Y bueno, pará, no eligió todo esto. ¿Estás seguro de que eligió todo esto? Unos que creen que la gente eligió injustamente, y el que fue elegio presidente diciendo: ‘Yo tengo carta blanca de ahora en más para hacer lo que se me antoja’. En ese marco, asusta bastante”, continuó el conductor de Vorterix en su visita a TN.



Diego Sehikman le repreguntó a Mario Pergolini qué era lo que lo asustaba concretamente. “Asusta bastante porque primero está esto de ‘yo puedo hacer lo que quiera’. Incluso, todos los que están alrededor consideran que hay que dejarle a este presidente que haga lo que quiera”, explicó el invitado.

Mario Pergolini criticó muy fuerte a Javier Milei.



“A mí me parece, con los años entendí que no hay forma, que sin consenso es muy difícil. Vos podés ir a las patadas, pero sin consenso es difícil. Si siempre te la pasás tirando nafta, en vez de a veces tirar un balde de agua, también es complicado”, añadió Mario Pergolini.



Por último, el conductor de Vorterix aseguró que Javier Milei está desaprovechando una oportunidad. “Cada vez que se pierden esas oportunidades, tal vez lo que no le gusta a la gente, tiende a volver. Como diciendo: ‘¿Ves? Ah, al fina…’”, cerró.