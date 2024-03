El nuevo disgusto de Soledad Silveyra tras sufrir un accidente doméstico: "Como si fuera poco..."

Soledad Silveyra atraviesa una mala racha. Luego de verse obligada a bajarse de la obra teatral La fuerza del cariño a causa de un accidente doméstico por el que tiene que guardar reposo absoluto, la actriz contó en sus redes su último y molesto descubrimiento: la invadieron los insectos.

Mientras se recupera de la caída en el baño que le dejó dolorosas secuelas en una de sus piernas, Soledad Silveyra publicó un video en su feed de Instagram donde se la ve con una amiga armando bolsitas con bolitas de naftalina para combatir los bichos que encontró devorando su ropa.

“Rodilla, polillas, ¿algo más?”, expresó Solita al subir el clip donde agradeció a su médico y a sus compañeros de la obra, que por este percance terminó bajándose de cartel antes de tiempo. Harta, la actriz contó a sus seguidores el mal momento por el que está pasando desde hace semanas.

"Me invadieron las polillas. Si algo faltaba, además de luxarme la rodilla (no me muestro entera porque soy un espanto)...", arrancó la ex conductora de Gran Hermano desde su casa.

Soledad Silveyra tuvo que bajarse de La fuerza del cariño tras sufrir una caída que la dejó en reposo absoluto. Instagram Soledad Silveyra.

"Le agradezco al doctor Distéfano que me sacó el dolor, a mis compañeros de La fuerza del cariño que me re bancaron y me preocupa horrores dejar veinte días sin trabajo a los compañeros, me hace sentir muy mal", agregó.

"Pero bueno, zafé. Gracias que no tengo más dolor, porque me moría, me moría", avanzó la artista, y explicó: "Me sacaron el líquido y fue la felicidad. Estoy tranquila, estoy mejor, puedo estar parada un ratito. Estoy con una férula que después les voy a mostrar".

En julio de 2023, Solita tuvo otro percance de salud que la dejó en silla de ruedas. Instagram.

Finalmente, Soledad aclaró que su relación con Osvaldo Laport es excelente y desmintió rumores de pelea con su compañero de elenco. "Si yo me peleo con Osvaldo soy la peor persona sobre la Tierra, porque es el ser más bueno y absoluto".

Soledad Silveyra habló de su nuevo amor

Días atrás, Soledad Silveyra explicó que, más allá de los tiempos de recuperación de su accidente doméstico, su reincorporación a La fuerza del cariño no será posible porque tiene programado un viaje al sur de Italia con su novio, el argentino José Luis Vázquez, a quien conoció en Búzios al viajar con una amiga.

"No sé si estoy enamorada. Es un compañero, buena persona, buen tipo. Les recomiendo”, dijo la rubia sobre su nuevo amor que la tiene muy contenta. “Está bueno después de los 70 años volver a las tablas. Nunca me imaginé que el sexo era tan importante a esta altura de mi vida", comentó Solita, entusiasmada.