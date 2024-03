Internaron de urgencia a Ernestina Pais: qué le pasó

La conductora Ernestina Pais viene transitando una dura situación de salud mental desde hace tiempo. En febrero pasado, al aire de LAM (América), la conductora contó que hace unos meses decidió autointernarse y relató cómo fue el arduo proceso de recuperación.

En la madrugada de este viernes, Pais tuvo que ser hospitalizada de urgencia nuevamente. La primera información la dio Fede Flowers en la Rock & Pop. El periodista manifestó su preocupación por su colega y amiga. “La internaron bajo una situación psicomotriz complicada. Fue ingresada al hospital de la zona de Saavedra en horas de la madrugada. Llegó acompañada de una persona que, obviamente, la ayudó porque ingresó en un contexto de una crisis de nervios muy fuerte”.

“Me hablan de una situación psicomotriz complicada y tuvieron que sedarla para tranquilizarla. Hoy, en este momento, ella se encuentra internada esperando una derivación”, explicó.

En diálogo con Teleshow, la hermana de la periodista, Federica Pais, confirmó que Ernestina se encuentra hospitalizada. “Está internada. Solo eso. No vamos a hacer declaraciones”, aseguró.

Cabe recordar que cuando Ernestina decidió internarse por decisión propia, había dado especificaciones sobre lo que había padecido. “Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos compañeros en un año. Fue mucha tristeza en ese año y dije ‘¿sabés qué? Esta tristeza me la voy a permitir’. Dije ‘voy a juntar todas las tristezas y las que vengo ocultando bajo la alfombra’", relató en el ciclo de Ángel de Brito. “Me aburrí de la terapia, así que me auto interné. Me fui a un lugar donde controlaba el teléfono. Estuve todo enero. Hice todo lo que podía hacer para concentrarme en tratar de ver, visualizar cómo quería vivir. Me ocupé de eso”.

En esa institución, la conductora había logrado encontrar paz. Hizo talleres de pintura, de manualidades, de yoga. “Estaba en una nube de pedos”, aseguró. “Mis amigos dicen que me interné para no pensar en nada. Me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo estaba ocultando mis vulnerabilidades. Loco, sí, soy vulnerable, tengo estos temas. Y no, no es algo para juzgar, es algo para hermanarse, abrazarse e ir para adelante. Y lo súper recomiendo en algún momento para cualquiera”, resaltó.