La dura confesión de Luis Brandoni en LAM: "Perdí muchos amigos por..."

Este lunes, Luis Brandoni estuvo presente en Los Ángeles de la Mañana (LAM), el programa que conduce Ángel de Brito todas las noches por la pantalla de América TV, aunque en esta emisión fue la angelita Maite Peñoñori quien se encargó de la conducción.

Brandoni habló sobre el sindicato de actores argentinos y el reclamo que se está viviendo con los artistas de nuestro país por el recorte de presupuesto que advirtieron para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Maite Peñoñori se encuentra reemplazando a Ángel de Brito. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Lo que antes era la sociedad argentina de actores ya no es. Hoy son kirchneristas, nos mandaron a votar por Massa (Sergio Massa), por primera vez en más de cien años. ¿Ustedes conocen alguna manifestación por falta de trabajo en actores?", dijo indignado el actor.

Asimismo, el artista dijo que "no cree que se efectivicen los recortes en cultura". "No se habló nunca más de eso. Hay cosas que no tienen que ver con esta iniciativa, hay entidades que son privadas, no son del estado y no afectan el presupuesto nacional", lanzó el político.

El actor dio su punto de vista sobre la política. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Y agregó: "No se ve, pero antes en el gobierno de Alfonsín el director del instituto era cineasta, cuando se fue tenía 91 empleados el instituto de cine, hoy tiene 1200. Los actores tienen todo el derecho del mundo en votar a alguien.

También, Luis Brandoni se sinceró acerca de sus amistades y reconoció que "perdió muchos amigos por la política". "Lamentablemente no hubo forma y lo lamento mucho", contó el actor.