La tremenda pelea de Diego Leuco con sus compañeros de Luzu TV

Sin dudas el programa matutino de Luzu TV, 'Antes que nadie' (AQN), se convirtió en un clásico desde hace dos años. El mismo cuenta con la conducción de Diego Leuco, la sutileza de Mica Vázquez, el humor ácido de El Trinche y la ternura de Yoyi Francella. Con el paso del tiempo supieron ganarse el cariño y respeto del público.

A ello se le suman los aportes de sus productores y del operador que hacen que la química del grupo crezca y se note la complicidad y buena onda que prevalecen en los estudios de Luzu TV. Sin embargo, en los últimos días pasó una incómoda situación en pleno vivo.

El equipo de 'Antes que nadie', en cortocircuito

Por dos semanas, la que pasó y la que viene, el programa tendrá tres horas al aire, ya que 'Nadie dice nada' (NDN) se encuentra en plenas vacaciones. El contenido tiene que ser variado para que el público esté activo durante ese tiempo.

Los debates siempre están a la orden del día y allí los conductores expresan con total libertad sus puntos de vista en ciertas ocasiones y temas. Pero, como podía llegar a pasar, el pasado viernes la buena onda se terminó. Es que Diego Leuco les reclamó a sus compañeros que no lo escucharon y se rieron de él.

¿Qué pasó? Pasadas las 10 horas, El Trinche debió abandonar el estudio ya que tenía un viaje planificado y en su lugar quedó Santi Talledo, quien integra el equipo de NDN. Luego de ver un material, se abrió el debate en el piso y se desató la hecatombe en Luzu TV.

"Hubo una manera de plantearlo por parte de ustedes que me molestó. De verdad lo quiero decir. Así como somos sinceros, somos sinceros. Me parece que se pusieron en un lugar de superioridad estética, moral, ética y de conocimiento divino. Yo hablaba y ustedes se reían bajito. Me molestó", explicó Diego Leuco furioso. Mientras sus compañeros lo interrumpían para decirle que no era lo que parecía, entre ellas se escuchó a Yoyi Francella decir "Estás flasheando", el periodista manifestó con énfasis sentirse incómodo con el asunto.

Luego la hija de Guillermo explicó por qué habían planteado de sea manera la situación y el conductor le retrucó: "Me empezaron a decir 'no nos vas a decir a nosotras'... y estábamos viendo un video". Ahí saltó Mica Vázquez para poner paños y continuar: "Listo, fue lo que sentiste. Perdón. No fue la intención".

Mientras la actriz, ex de Fernando Gago, seguía explicando, Diego Leuco se cebaba un mate con la cabeza gacha y sin mirar a su compañero de elenco.