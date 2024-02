Filtraron el terrible audio en el que Mariano Martínez trató a Lali Espósito de "nefasta"

Si bien era una pareja que muchos veían como casi perfecta, la historia entre Mariano Martínez y Lali Espósito terminó de la peor manera en el año 2016, incluso con un polémico audio por parte del actor en el que trató de “nefasta” a la artista.



“Ahí leí un poco. No te podés enganchar. Encima Lali está declarando cada vez más, no la deja caer. Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada. Malísima esa piba”, se lo escuchó decir a Mariano Martínez en un audio que se viralizó rápidamente y por el cual tuvo que salir a dar explicaciones en redes sociales.



Sucede que las durísimas palabras del actor hicieron enfurecer a los fans de Lali Espósito. “Si alguna vez dije algo malo fue en caliente. ¿Nunca les pasó? Bueno, qué suerte. A mí sí, no pienso esas cosas de nadie y me puedo equivocar”, intentó aclarar el actor.



“No me gusta la agresión y creo que está más que claro que dije eso en la intimidad y enojado. Repito, no lo pienso. Y me apena que pase esto”, agregó Mariano Martínez en un primer momento sobre el durísimo audio hablando de Lali Espósito.



Sin embargo, no fue aquella la única vez en la que Mariano Martínez habló de ese escándalo que generó un revuelo muy grande por el tenor de sus palabras. También lo hizo unos años después, en una charla con el programa Incorrectas.

Mariano Martínez y Lali Espósito.



“Es un audio que era obviamente privado y fue de un momento de enojo. Claramente, no pienso eso ni lo pensaba. Era un momento de enojo con alguien en mi intimidad. Me equivoqué, pero tampoco…”, aclaró nuevamente.



“Soy humano y, si me equivoco, pido perdón. No me gusta hacerle mal a nadie y menos a alguien a quien quise. Si lastimé, ya pedí perdón a la persona que tenía que pedirle perdón”, remarcó Mariano Martínez, tratando de ponerle un punto final a la polémica.