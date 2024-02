El sarcástico regalo que le hizo Javier Milei a Jonatan Viale para que lleve a los estudios de TN

En su recorrido de entrevistas con distintos programas, el presidente Javier Milei grabó este jueves una nota con Jonatan Viale en Casa Rosada, y sorprendió a conductor al hacerle un sarcástico regalo para que lleve a los estudios de TN. El obsequio en cuestión, no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Para potenciar el rating de su flamante programa, ¿La ves?, Viale tuvo un extenso mano a mano con Milei, en el que hablaron sobre los temas más álgidos de la actualidad, desde el ajuste y la inflación; hasta las tensiones del mandatario con quienes se oponen a su programa de gobierno.

En el tramo final de la entrevista, Javier Milei le hizo un particular obsequio a Jonatan Viale, que consistió en una gorra que encargó con la inscripción: "No la ven". A pesar del gesto del presidente, el conductor optó por hacer un agradecimiento y le remarcó que no le daría demasiado uso al accesorio en cuestión.

El particular regalo que le hizo Javier Milei a Jonatan Viale. Foto: Captura de video TN.

"¿Yo te puedo hacer un regalo?", le consultó Milei a Viale mientras le entregaba la gorra negra con la mencionada inscripción. "Es para que te la pongas", remarcó el mandatario.

Desde hace algún tiempo, tanto Javier Milei como sus seguidores libertario han acuñado la frase "no la ven" para ironizar sobre los detractores del oficialismo. De hehco, Jonatan Viale le puso nombre a su nuevo programa basándose en un juego con ese latiguillo.

Antes de despedirse, a modo de chicana, Javier Milei le pidió a Jonatan Viale que use la gorra en su ámbito de trabajo. "Ponetela para entrar a TN, que ahí hay varios que no la ven", insistió el mandatario. Por su parte, Viale optó por remarcarle que "no usa gorras", a la vez que intentó que el mismísimo invitado se calce la gorra.