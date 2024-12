El mensaje de María Becerra previo al show, sobre el accidente que sufrió en Córdoba

María Becerra protagoniza la última noche de la Fiesta Provincial de la Cerveza en Godoy Cruz, que marca su debut musical en vivo en la provincia de Mendoza. Lo hace a pesar de haber sufrido un accidente en un evento que brindó en Córdoba este sábado, que puso en duda su participación.

"Ayer en el show de Córdoba me lesioné la pierna... Pero ya me trataron en el hospital y mi osteópata está cuidándome muy bien para poder hacer hoy el show en Mendoza", había anunciado la artista este domingo por la mañana. Ya por la noche, su show comenzó pasadas las 20:40, no sin una aclaración previa en la que María Becerra comunicó qué le había pasado.

La explicación de María Becerra sobre la lesión que sufrió en Córdoba

"No la voy a hacer muy larga porque no quiero ahondar sobre el tema, pero como sabrán, tengo una lesión en la pierna. Se nota claramente. Full renga estoy hoy. Pero lo vamos a dar todo, quiero que lo sepan. Estoy acá parada, lo voy a dar todísimo. Gracias por entender, gracias por el cariño, por estar acá. Es la primera vez que nos presentamos acá. Vamos a arrancar suavecito", contó antes de arrancar el show.

En la mañana, ya había alertado sobre la disminución de su ritmo en base al accidente. "Sepan que lamentablemente no voy a poder estar en mí 100% haciendo todas las coreografías, saltando ni corriendo... Pero lo voy a dar todo hasta donde sienta que pueda", subrayó.

El anuncio de María Becerra en Instagram. Foto: captura de pantalla Instagram/ @mariabecerra.

Luego comenzó con su show que incluyó canciones como La Nena de Argentina, Perreo furioso, Ojalá, Piscina, entre otras. Después, durante el transcurso del recital tuvo un gran gesto con una fanática que tenía muletas, a quien hizo subir al escenario junto a sus amigos a bailar las cumbias Adiós y El amor.