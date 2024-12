Filtran unos escandalosos audios de la China Suárez fulminando a Pampita: "Tiene un lomazo, pero es..."

Si bien este miércoles María Eugenia "La China" Suárez y Pampita posaron juntas en un evento, este jueves se filtraron los audios que la actriz le envió a Wanda Nara, en los que fulminaba a la modelo.

Hace unos días, la ex de Mauro Icardi había compartido desde sus historias de Instagram unos chats con la China Suárez, pero ahora se conoció el contenido de los escandalosos audios de la artista. Desde A la Tarde (América), compartieron estas conversaciones con Wanda Nara, que son de 2018, tiempos en que la actriz estaba todavía en pareja con Benjamín Vicuña.

"Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio, pero es la única persona que odio, Es lo más malo que conocí. Es una caradura, pero es lo que decimos siempre con Benja, ella sabe que del otro lado no va a recibir una respuesta. Se quedó con la casa. Se quedó con todo. Una genia. Mentirosa serial", apuntó la China Suárez contra Pampita.

El audio de la China Suárez confesando su odio a Pampita

En tanto que en otro audio que la actriz le envió a Wanda Nara destrozando a la modelo, sentencia: "La belleza no sirve de nada si sos mala. Ella tiene un lomazo, pero es mala. Entonces, no brilla, no la quieren de verdad, y se la pasa sufriendo".

La China Suárez tildó de "mala" a Pampita

Por último, sobre la dinámica de familia ensamblada que en ese entonces tenía con los hijos de Pampita, la China Suárez deslizó: "Los chicos vienen siempre a casa, pero no los trae ella. Los va a buscar Benja y los trae. La única vez que vino a mi casa a buscarlos, uno de mis perros la mordió".