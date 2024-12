Yuyito González posó con su línea de sensuales trajes de baño y Javier Milei no tardó en reaccionar

Yuyito González y Javier Milei sin dudas que protagonizaron el romance del año, la periodista y el presidente de Argentina se conocieron en un evento e inmediatamente quedaron enamorados. Sin embargo, pasaron por una crisis o eso es lo que parecía luego de que ella lo dejó de seguir a él en las redes sociales.

En medio de todo este "escándalo", Yuyito salió al cruce: "No hay ninguna crisis. El tema es así: si yo me voy de viaje con el presidente de la Nación, me matan. ‘¿Por qué se tomó el avión, que se lo pago yo?’, comenzó diciendo la conductora en su descargo.

"¿Se entiende? No hay chance de que yo pueda compartir ciertas cosas. Si voy a Olivos, con que hago gimnasia. ‘Te hicieron el gimnasio’. Y no me hicieron ningún gimnasio. Si voy, porque voy; si no fui dos días, hay crisis. Yo digo: ¿están atrás del árbol? ¿Dónde están? Increíble", expresó.

Además agregó que "Si quieren seguir echándole humo a todo, háganlo. Gracias a Dios yo tengo la oportunidad en mi programa de contarle a la gente de qué se trata esto. No voy a dar explicaciones, no voy a subir fotos para demostrar cosas, ni voy a mostrar chats porque no tengo por qué justificar nada".

El video de Yuyito González y el like de Javier Milei. Foto: captura de pantalla Instagram/ @yuyitogonzalezok.

En las últimas horas se hizo viral un video que posteó ella en su cuenta de Instagram donde la siguen más de 100 mil personas. En la publicación salía con un traje de baño y expresó: "Tremenda colección de trajes de baño!". Pero esto no terminó allí sino que además el gesto de Milei llamó la atención.

Mirá el video:

Es que el presidente también "rompió el silencio" de alguna manera sobre los rumores luego de ponerle like a la publicación de su pareja. Luego del escándalo sobre la supuesta crisis, la periodista y conductora de "Empezar el Día" decidió limitar los comentarios en sus posteos.