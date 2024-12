La revelación que hizo Marcela Tauro luego de que Florencia de la V fuera desplazada de "Intrusos": "Ella nos cortaba al aire, pero…"

Tras dos años al mando de la conducción de Intrusos, el pasado lunes 9 de diciembre, Florencia de la V se despidió del ciclo. Cabe destacar que días antes se había comenzado a hablar de que la actriz iba a ser reemplazada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

En el discurso que dio Flor por su salida, destacó la labor de Marcela Tauro, panelista del ciclo. "Tauro, yo tengo que decirte. Vos sos una mina, créetelo Tauro. Sos una mina, una periodista, una mujer... creete lo que sos".

Florencia de la V condujo por dos años el ciclo que se emite por América TV.

"Vamos a decir la verdad, porque nosotras el primer año nos llevamos de terror, porque si no van a decir que somos falsas. Pero las verdad es que nos acomodamos y convivimos y la verdad es que nos llevamos todos bien", le respondió entre lágrimas Tauro a de la V.

Mientras que en un móvil de LAM, la panelista de Intrusos se explayó respecto a la salida de Florencia. "El descargo que ella hizo lo viví bien, me parece que ella sintió esas necesidad y lo viví bien. En realidad me pongo en el lugar de ella y está bien, sintió esa necesidad y lo pudo hacer. A mí me sorprendió lo que dijo para conmigo y le estoy súper agradecida", comentó la periodista.

Esto fue lo que dijo Marcela Tauro en LAM sobre la salida de Florencia de la V de Intrusos

Luego, reveló cómo fue su relación al principio en el programa con la conductora. "Obviamente que le creí, pero también sentí la necesidad de aclarar que durante el primer año habíamos discutido mucho. Yo también soy brava, y ella nos cortaba al aire, pero entendí que también es aprendizaje", contó Marcela Tauro.

"Yo no sabía que ella tenía esa tensión con Pallares y Lussich, no me estoy haciendo la tonta. Por mi parte todavía no hablé con la gente del canal, pero creo que soy 'Intrusos'. Fue feo enterarse de golpe, pero trabajamos en este medio y sabemos que es así. Lo que pasa es que nos sorprendió el por qué, porque si el programa no mediera o no estuviera vendido, lo hubiera entendido, por eso nos sorprendió... pero entiendo que quieren apuntar a otra cosa. Es una decisión artística y está todo bien, aunque no está bien el cimbronazo y el clima que genera", expresó la panelista.