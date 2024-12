Marixa Balli recordó el fuerte accidente donde casi pierde la vida: "Fue terrible"

Mirtha Legrand tuvo una gran "mesaza" el sábado 30 de noviembre. La diva contó con la presencia de Edgardo Alfano, Agustín “Rada” Aristarán, Marixa Balli y Julia Calvo. En el transcurso de la noche, "La Chiqui" dialogó con Marixa y juntas recordaron el complicado momento que atravesó y que de alguna manera la marcó para siempre.

El terrible choque ocurrió el 16 de marzo del año 2000 cuando se encontraba junto a su pareja en la Ruta 2 a la altura del paraje de Samborombón. En ese trágico accidente, Matías Fischer, quien era su novio lamentablemente perdió la vida y ella fue trasladada en grave estado al hospital.

Todo comenzó cuando la conductora de El Trece le preguntó si le hubiese gustado tener hijos. Allí Marixa expresó: "Sí, pero después tuve el accidente tan grave y tuve muchos inconvenientes", comenzó contando quien hoy se encuentra como panelista en el programa de Ángel de Brito.

Luego agregó que "fue gravísimo, fue terrible. Vos estuviste súper presente y me dio mucha felicidad", expresó respecto al gesto de Mirtha en medio de esa grave situación. También sostuvo que "fue en el kilómetro 74... Ahora marcaron la curva, era una curva que no estaba marcada", señaló.

El duro accidente que casi le cuesta la vida a Marixa Balli

En el final, comentó: "Es una curva codo muy peligrosa", Mirtha le preguntó si en ese momento su pareja iba muy rápido y allí Marixa sostuvo que "sí, pero yo siempre cuento que era como que no me escuchaba ya. Fue una situación especial y traumática porque quedé en terapia intensiva hasta que me recuperé".