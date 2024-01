Se conoció el motivo por el cual habrían despedido a Julia Mengolini de C5N

Hace menos de una semana, Julia Mengolini comunicaba en su cuenta de X su despido de C5N. "Han decidido prescindir de mis servicios en @C5N. He recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma y los buenos momentos quedan para siempre como recuerdos felices, aún en un año durísimo... Como siempre, me encontrarán en @futurockOk", dijo la comunicadora en la red social.

Esta semana, la periodista se expresó nuevamente en las redes sociales, pero esta vez en Instagram, donde realizó un posteo con un fuerte descargo: "En los últimos días me operaron fuerte en Twitter, después me echaron de un trabajo en el que era buena, lloré y me sentí derrotada pero también nadé y remé en el lago que me crió, caminé con mis sobrinos, con Fede y con Rita por el bosque en el que aprendí a andar en bicicleta, me reí con mi hermana mayor, seguí haciendo Segurola en remoto, volví a llorar un poquito, me abrazó mi mamá, recibí mensajes ridículamente hermosos y exagerados y seguí remando. Gracias por todo el cariño. De verdad. Feliz año. Nos vemos en @futurockok".

El anuncio que hizo la periodista en su cuenta de X. Créditos: captura de pantalla X @juliamengo.

Fernanda Iglesias, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) contó en el programa de espectáculos el motivo por el cual habrían despedido a Mengolini de C5N.

"Según la explicación que me dieron es que la sacaron por tener una imagen extremadamente kirchnerista. Pero yo pregunté porque hay un montón, como Brancatelli, pero la echaron solamente a ella", comentó Iglesias en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Fernanda Iglesias es una de las panelistas de Los Ángeles de la Mañana.

Y añadió: "Los directores la quieren, pero la orden viene de más arriba. Y supuestamente volvería en marzo". "Yo no pienso igual que ella y no la aguanto, pero no me parece bien lo que le hacen", dijo al final.