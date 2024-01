Las condiciones que pusieron Susana Giménez y Javier Milei para la entrevista que le hará la diva al presidente

Este lunes, coincidiendo con el cumpleaños número 80 de Susana Giménez, trascendió que la diva de Telefe entrevistará al presidente Javier Milei. Y ahora, dieron a conocer detalles de la trastienda de la nota que la conductora grabará este domingo con el mandatario.

En su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), la periodista Marina Calabró recordó que lo último que hizo Susana Giménez en la pantalla de Telefe fue un especial con Sebastián Yatra, y que un año antes había grabado una entrevista con Wanda Nara, cuando la mediática y empresaria estaba en pleno conflicto con Mauro Icardi por la infidelidad con la China Suárez.

Susana Giménez grabará este domingo una entrevista con Javier Milei. Foto: Instagram @gimenezsuok.

Sobre cómo se gestionó la entrevista que Susana Giménez le hará a Javier Milei, Marina Calabró contó que el puntapié inicial se dio desde la plataforma de streaming Olga, y que luego Telefe ingresó en el tema por la puesta de luces y cámaras que requiere como condición la estrella del canal.

"Yo hablé con alguien del riñón de Telefe, y me dijeron 'considerá que Susana es figura de Paramount categoría leyenda", puntualizó Calabró Luego, la especialista en espectáculos precisó: "La nota se va a grabar el domingo en Casa Rosada. El margen de agenda del presidente es poco, porque el lunes ya está partiendo a Tel Aviv, Roma, toda la gira".

En tanto que según averiguó Marina Calabró, Javier Milei pidió que la nota con Susana Giménez se grabe en Casa Rosada y no en Olivos, para no dar una imagen de relax. "Él no es un presidente que esté relajado, ni quiere mostrar relax, prefiere hacerla en Casa de Gobierno, donde el contexto es más formal, es de escritorio, es de gestión", explicó la periodista.

En cuanto a la fecha y horario de emisión, Calabró anticipó sobre la entrevista de Giménez a Milei: "Se va a ver el lunes 5 de febrero a las 21:45, va a ocupar el horario de Escape perfecto, antes de Gran Hermano. Por ahora, será debut y despedida para Susana, un especial".