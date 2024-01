Las dos panelistas que se bajan del programa más exitoso de canal América

Soplan vientos de cambio en la primera recta del año en el programa más exitoso de canal América, LAM, y dos de sus panelistas se bajaron del ciclo de chimentos y explicaron este viernes los motivos.

Por un lado, Maite Peñoñori se va por segunda vez del envío que conduce Ángel de Brito. En esta oportunidad, porque se va a vivir junto a su marido a Miami. "Es por tres años la visa. Siempre tuvimos la inquietud, hablo en plural por Martín también, de hacer alguna experiencia en el exterior. Siempre tuvimos ganas. Yo de hecho desde que terminé el colegio averiguaba. Siempre me intrigó vivir afuera", explicó la panelista del rendidor programa de canal América sobre la motivación de su viaje.

El marido de Peñoñori también trabaja en el mundo de los medios, como periodista y productor de Telenoche y TN. "Empezamos a averiguar en uno de los viajes a Miami. Yo empecé cuando murió Maradona a colaborar para un programa de allá para El Gordo y La Flaca, hacer notas para ellos, tipo corresponsal. Cuando fui, me invitaron a conocer el canal, súper amorosos. Vamos con varias puntas, tuvimos muchas reuniones con productoras, cadenas. Hay muchos proyectos. No tenemos un contrato firmado, pero vamos con varios puntos", agregó la panelista de LAM sobre cómo empezaron a preparar el terreno para ir a probar suerte a Miami.

Por último, sobre el momento en que decide dejar su puesto de trabajo en canal América para intentar un nuevo destino en el exterior, Maite Peñoñori comentó. "Yo sentí como que sino nunca iba a ser el momento. También yo en algún momento quiero ser mamá y tenemos ese proyecto con Martín, y hoy es mucho más fácil sin un hijo porque tomamos la decisión nosotros. No me quiero quedar con la sensación de cómo nos hubiera ido, esa cosa sin resolver. Ahí es como que tomamos la decisión y dijimos pongamos una fecha. Obviamente lo más duro era patear el tablero y arrancar. La familia un poco ya venían sabiendo que estaba el proceso pero fue un balde de agua fría cuando dijimos 'nos vamos'".

Respecto a sus fuentes laborales en nuestro país, Peñoñori tiene la intención de seguir trabajando en radio de manera remota, y continuar con sus columnas para dirario La Nación. En tanto que hasta fin de febrero, la periodista seguirá en LAM, ya que su viaje a Miami es el 15 de marzo.

La otra panelista que abandonó su silla del programa de chimentos de canal América es Raquel Mancini, quien ingresó al ciclo de canal América hace tres semanas como reemplazo de Nazarena Vélez, y ahora también se despidió de Ángel de Brito y sus compañeras. "La verdad es que la pasé muy bien. Venía con una fantasía de un miedo a vencer: a poder ser yo, de realmente a mostrarme como soy y como me siento yo, y el cambio de la revancha por el bullying. Estoy feliz. Perdí el miedo a opinar y a sentirme yo. Así que te agradezco mucho Ángel por esta oportunidad", enfatizó la exmodelo.

Finalmente, Mancini subrayó: "Yo tenía miedo de entrar en pantalla y que me sigan lastimando, tenía un trauma que era terrible. Lo pude vencer y puede ser yo. Obvio me costó empezar a largar, pero realmente me siento yo y estoy comodísima. Reencontrarme con la gente, eso es increíble. Gracias de corazón a todos".