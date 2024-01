Verónica Lozano apuntó contra Javier Milei: "Un gobierno que proclama la libertad..."

Verónica Lozano estuvo presente en un móvil de LAM (América) y opinó sobre la polémica que se desató luego de los ataques de Javier Milei contra Lali Espósito y Adrían Suar.

La conductora se mostró molesta por las acusaciones del actual presidente. "Me parece que no corresponde que alguien con la investidura presidencial personalice en su cuenta o si lo hiciera discursivamente, a ciudadanos de pie. No me parece", expresó.

"Uno como ciudadano tiene la libertad, y justamente en un gobierno que proclama la libertad, de expresarse como quiera, bajo el respeto. Ni Lali ni Adrían fueron irrespetuosos. Cada uno defiende lo que cree que son sus convicciones", agregó.

"No hay que perder la capacidad de expresarse, ni tiene que funcionar el adoctrinamiento. Me parece que se tiene que ganar la posibilidad de expresarse y defender lo que uno cree que son derechos", sumó la conductora.

"Lo que yo creo que molesta es que es una artista muy popular, muy talentosa con un discurso propio. Ella es sólida cuando habla, y eso también jode. Y lo cultural tiene que ver con eso, con la posibilidad de expresarse sólidamente, defender tu postura", opinó sobre el caso particular de Lali.

"Más allá de que no estés de acuerdo con otro, que los argumentos sean reales; no que los argumentos sean 'planeros o se acabó el curro'. Esos no son argumentos", finalizó categórica Lozano.