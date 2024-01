Este fue el primer trabajo en televisión de Julieta Prandi

En una reciente entrevista para el programa radial “Sarasa” de La 100, Julieta Prandi sorprendió a todos revelando cual fue el primer trabajo que realizó en televisión. Aunque todos pensaban que el papel de “La Nena” en “Poné a Francella” había sido sus inicios delante de las cámaras, la modelo confesó que participó junto a Andrea del Boca en la telenovela “Los 100 días de Ana”, interpretando el rol de la hija de la famosa actriz.

"Un dato que nadie sabe sobre mi o muy poca gente. Mi debut en la televisión no fue con el personaje de 'La Nena'. No fue en el 2001, no", afirmó Julieta despertando el interés de todos.

Julieta Prandi junto a Guillermo Francella interpretando el papel de "La Nena" en Telefe. Foto: Internet

"Mi debut fue cuando tenía apenas un año, año y medio. Yo fui la hija de Andrea del Boca en los 'Los 100 días de Ana'", reveló Julieta Prandi. Esta telenovela protagonizada por Andrea del Boca y Silvestre se transmitió por “ATC”, actual Televisión Pública, durante el año 1982.

Julieta Prandi contó cómo llegó a la telenovela. Durante unas vacaciones familiares en Pinamar, estaban buscando una bebé para que formara parte del elenco y es así que le sacaron una foto y la enviaron al productor de la serie. "No romper. Para Nicolás del Boca. Foto de la nena que hará la continuidad de Julia", escribió la mujer enviando la imagen de la modelo cuando era muy pequeña aún.

"Y llamaron por teléfono a mi casa y le dijeron 'quedó su hija elegida para la telenovela Los 100 días de Ana' y mi mamá dice '¿De qué está hablando?', y ahí salta mi abuela 'Fuí yo'", contó Julieta entre risas.

Julieta Prandi apareció por primera vez en la televisión en una telenovela protagonizada por Andrea del Boca y Silvestre. Foto: Instagram Julieta Prandi.

Julieta Prandi habló de la relación que mantiene con su exesposo

Luego de la traumática separación de su esposo, el empresario Claudio Contardi, a quien Julieta Prandi denunció por abuso sexual agravado, la actriz comentó que está atravesando un difícil momento. Además, explicó que fue víctima de violencia, por lo que en la actualidad está buscando que se haga justicia asesorada legalmente por el abogado Fernando Burlando.

"Este año tendré novedades. Hay un cambio en la causa desde que entró Fernando con su equipo. Siento que va a terminar de la mejor manera y pronto”, se explicó la modelo.

Julieta Prandi mantiene un conflicto legal con su exesposo a quien demandó por agresión sexual. Foto: Instagram/ Julieta Prandi

Asimismo, en otra entrevista para el programa “Socios del Espectáculo” de El Trece, Prandi mencionó como es la relación que mantiene sus hijos con su exesposo. “Él no se puede acercar y mis hijos no quieren verlo. Los menores no lo quieren ver y no los pueden obligar. Tienen sus motivos”, sentenció la actriz.