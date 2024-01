La dura respuesta de Nazarena Vélez a Jey Mammon tras la advertencia judicial del actor

Mientras se encuentra en Villa Carlos Paz haciendo temporada teatral de verano, Jey Mammon se sinceró sobre el impacto que le causaron los dichos de Nazarena Vélez en su contra por la denuncia público de presunto abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto en contra del actor. Y ahora, la actriz redobló los dardos hacia su examigo con una letal sentencia sobre su accionar.

En diálogo con el programa Poco Correctos (El Trece) desde la mencionada localidad cordobesa, Nazarena Velez cargó contra Jey Mammon al explicar: "Yo lo dije muy claro en LAM, a mí lo que me genera la presencia de Jey acá es una incomodidad y tiene que ver con el amor que sentí por él. Si eso le molesta a él, lo lamento muchísimo. Es lo que me pasa a mí".

Jey Mammon le advirtió a Nazarena Vélez sobre un posible avance judicial en su contra. Foto: Captura de TV.

Además, sobre su ausencia a las mediaciones con Mammon, Vélez argumentó que no recibió ninguna notificación. "A mí no me llegó absolutamente nada a mi casa. Si no lo hubiese llamado a Beccar Varela (su abogado), y le digo para no seguir agrandando las cosas. No tengo ganas de perder energía".

Por otro lado, Nazarena Vélez dijo que no quiere seguir hablando del tema porque es reflotar el conflicto de Jey Mammon en un momento en que al artista lo están recibiendo muy bien en Carlos Paz."No tengo nada personal con él, pero sigo pensando que no está bien la relación de un menor con un adulto", sentenció contundente la actriz y productora.

Finalmente, y frente a la posibilidad de que Jey Mammon avance judialmente contra ella, Nazarena Vélez aclaró: "Esto me pasaría con mi hermano o con mi hijo, que estaría completamente en desacuerdo. Entiendo que le haya dolido por la amistad que teníamos. Esto me tiene tan consternada que no me lo quiero cruzar, pero le deseo lo mejor".